“La nostra vita è cambiata” Georgette Polizzi in ospedale per la malattia fa piangere i

BATTITI LIVE 2018 - ANDRIA/ Terza tappa : “La nostra città protagonista di un evento unico!” - parla l’assessore : BATTITI LIVE 2018, Terza tappa ad ANDRIA, oggi domenica 15 luglio. Sul palco, tra gli altri, Tom Walker, Ermal Meta, Anna Tatangelo, Dolcenera, Noemi ed Emis Killa.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:29:00 GMT)

Boldi e De Sica sul set dopo 13 anni : “La verità sulla nostra separazione" : Il titolo del film che dopo 13 anni vede di nuovo recitare insieme Massimo Boldi e Christian De Sica descrive bene gli attuali rapporti tra i due protagonisti: ‘Amici come prima’ si chiama, infatti, ...

Sebastian Vettel - GP Austria 2018 : “La nostra velocità è buona. Spero di andare ancora più forte domani” : Sebastian Vettel ha cominciato inseguendo il GP d’Austria. La sua Ferrari va forte ma la Mercedes e Lewis Hamilton hanno impressionato. Il tedesco si è mostrato comunque soddisfatto e fiducioso in vista delle qualifiche di domani: “Un po’ di margine per migliorare c’è sempre, ma oggi sono contento. È sempre importante partire davanti, qui poi è difficile superare. La nostra velocità è buona e normalmente il sabato ...

La Lega conferma : “La nostra alleanza è quella di centrodestra” : La Lega di Matteo Salvini è inarrestabile. Ha travolto le roccaforti rosse in Toscana. “Un dato clamoroso, che supera aspettative

Usa - Trump minaccia dazi del 20% sull'import di auto europee | La Ue : "La nostra posizione non cambia" : Usa, Trump minaccia dazi del 20% sull'import di auto europee | La Ue: "La nostra posizione non cambia" Continua a leggere

Migranti - Lifeline : “La nostra nave batte bandiera olandese”. Nella notte fornita assistenza a un mercantile : “La nostra nave batte bandiera olandese“. A mettere la parola fine sul giallo dell’imbarcazione Lifeline, intervenuta a largo delle coste libiche per salvare vite umane, è la stessa Ong, che su Twitter pubblica anche un documento a dimostrazione della sua provenienza. Un’ulteriore conferma di quanto sostenuto da ilfattoquotidiano.it sulla base dei dati consultabili sul portale ufficiale dell’Imo, l’Organizzazione ...

Reddito di inclusione - Delrio : “La nostra proposta è raddoppiare fondi contro le chiacchiere del M5s” : Il Partito democratico lancia la proposta del raddoppio delle risorse per il Rei, il Reddito di inclusione contro “le chiacchiere del Reddito di cittadinanza”. È il capogruppo dem, Graziano Delrio, a lanciare la proposta. Dagli attuali tre miliardi, arrivando a sei miliardi, si possono raggiungere tutti i cinque milioni di persone che versano nella condizione di povertà. Sarebbe per l’Italia un occasione storica”. La ...

Roma - alla neuropsichiatria infantile servono nuovi posti letto : “La nostra missione di cura per i ragazzi sta fallendo” : #Noncepiutempo, “Non c’è più tempo”. Con questo motto e relativo hashtag i medici e gli infermieri dell’Istituto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I di Roma hanno chiamato i giornalisti giovedì 7 giugno ad una conferenza stampa nello storico reparto di via dei Sabelli a San Lorenzo per chiedere il rispetto di promesse fatte già tre anni fa dal Presidente della Regione Nicola Zingaretti. Da allora gli operatori attendono ...