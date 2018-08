La morte dei braccianti riguarda tutti noi consumatori

La morte dei braccianti nel foggiano - Fico : combattere caporalato e mafiosi : "Le tragedie di questi giorni in Puglia ci ricordano come la vita dei braccianti sia troppo spesso legata a condizioni di vita e di lavoro inaccettabili. Questa piaga ha un nome: caporalato. E va combattuta strenuamente con interventi seri". È quanto chiede il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook. "Qualche settimana fa sono stato in Calabria e ho visto con i miei occhi cosa significa vivere in ...

40 anni dalla morte di Paolo VI - era il 1978 - l'anno 'dei 3 Papi' : E se, in un modo o in un altro, Montini, Luciani e Wojtyla, pur esprimendo caratteristiche diverse, hanno sintetizzato uno snodo nella vita del mondo e dell'Occidente, "tutti e tre - secondo Parolin -...

Bergamo - bimbe morte di pertosse : vaccinare la mamma protegge l’85% dei neonati : vaccinare le mamme contro la pertosse rafforza le difese immunitarie dei neonati contro la malattia in almeno l’85% dei casi, ma nonostante il vaccino antipertosse sia sicuro e gratuito pochissime madri lo scelgono. A spiegarlo all’ANSA è Susanna Esposito, ordinario di Pediatria presso l’Università degli Studi di Perugia e presidente dell’Associazione mondiale per le malattie infettive e disordini immunologici ...

Roghi Grecia - identificati i cadaveri delle gemelline disperse : Sophia e Vassiliki morte tra le braccia dei nonni : Il bilancio delle vittime sale a 88, mentre la ricerca dei dispersi si complica a causa dei forti temporali che hanno colpito l'Attica

GEMELLINE morte TRA LE BRACCIA DEI NONNI/ Grecia - i resti delle due bimbe scomparse tra le fiamme : I ricercatori hanno trovato le due GEMELLINE di 9 anni disperse da lunedì scorso, negli incendi che hanno devastato alcune regioni della Grecia, MORTE nelle BRACCIA dei NONNI(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:44:00 GMT)

Grecia - trovate le gemelline disperse negli incendi : sono morte tra le braccia dei nonni : In Grecia aumenta ancora il bilancio delle vittime degli incendi dei boschi che circondano Atene: 88 i morti accertati, comprese le piccole Sophia e Vassiliki, le due gemelline di nove anni al centro di drammatiche ricerche sin da lunedì scorso. I cadaveri delle due bambine sono stati identificati.Continua a leggere

Il Giappone ha eseguito le condanne a morte dei restanti membri della setta Aum Shinrikyo ancora in carcere : In Giappone sono state eseguite le condanne a morte degli ultimi sei membri della setta Aum Shinrikyo (“Suprema verità”) ancora in carcere, a distanza di 20 giorni dalle precedenti esecuzioni che avevano riguardato altre sette persone compreso Shoko Asahara, il The post Il Giappone ha eseguito le condanne a morte dei restanti membri della setta Aum Shinrikyo ancora in carcere appeared first on Il Post.

morte di Marchionne - D'Alfonso : Piango uno dei figli migliori d'Abruzzo : Chieti - "Ho pregato con tutta la mia forza di credente che Sergio Marchionne potesse superare la sfida più importante della sua vita. Dio ha voluto diversamente e io, insieme a tutto l'Abruzzo, Piango uno dei figli migliori di questa regione". Così il presidente della Regione Abruzzo e senatore Pd, Luciano D'Alfonso. "Egli non ha mai dimenticato le sue origini e ha utilizzato la sua tenacia di abruzzese per ...

Augurò la morte a Laura Boldrini : il direttore della Gazzetta di Lucca sospeso dall’Ordine dei giornalisti : Il direttore della Gazzetta di Lucca, Aldo Grandi, è stato sospeso per tre mesi dall'Ordine dei giornalisti per aver contravvenuto alle norme sulla deontologia professionale. Nel luglio del 2017, in un editoriale dedicato a Laura Boldrini, Grandi Augurò un male incurabile all'allora presidente della Camera.Continua a leggere

Aeronautica : Cordoglio per la morte dell’Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri e della guardia giurata : Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale Enzo Vecciarelli, a nome degli uomini e delle donne dell’Aeronautica Militare e suo personale, esprime sentite condoglianze e profonda vicinanza ai familiari dell’Appuntato Scelto Vincenzo Ottaviano e della guardia giurata Benigno De Gennaro, per il tragico incidente occorso ieri durante l’adempimento del proprio dovere. L'articolo Aeronautica: Cordoglio per la morte ...

Brasile - arrestato il chirurgo estetico dei vip : era in fuga dopo la morte di una paziente : Il chirurgo estetico brasiliano Denis Furtado, meglio noto come dottor Bumbum, è stato arrestato dopo quattro giorni di fuga in seguito alla morte di una paziente che si era appena sottoposta a un'operazione nel suo appartamento. Furtado, specializzato per gli interventi ai glutei, è una vera e propria celebrità in Brasile.Continua a leggere

Brasile - arrestato il chirurgo estetico dei vip : era in fuga dopo la morte di una paziente : Brasile, arrestato il chirurgo estetico dei vip: era in fuga dopo la morte di una paziente Il chirurgo estetico brasiliano Denis Furtado, meglio noto come dottor Bumbum, è stato arrestato dopo quattro giorni di fuga in seguito alla morte di una paziente che si era appena sottoposta a un’operazione nel suo appartamento. Furtado, specializzato per […] L'articolo Brasile, arrestato il chirurgo estetico dei vip: era in fuga dopo la morte ...

[L'analisi] La scelta dello Stato di trattare con Riina condannò a morte Borsellino. Ecco la verità dei giudici di Palermo : Quello che interessa, in questa storia, è che i giudici di Palermo si sono convinti che il solo fatto che due alti ufficiali dei carabinieri abbiano bussato alla porta dell'ex sindaco di Palermo Vito ...

Aggredito e picchiato a morte in casa : ritrovato senza vita da uno dei suoi 43 figli : Il 63enne picchiato a morte in casa durante una brutale aggressione da parte di sconosciuti che gli hanno fracassato la testa. Lascia 43 figli.Continua a leggere