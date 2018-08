La madre di Osama Bin Laden dice del figlio defunto | ' Era un bravo bambino' | Osama Bin

Parla la madre di Bin Laden : "Osama? Colpa delle cattive compagnie" : L' intera famiglia è rientrata in Arabia Saudita da ogni parte del mondo e per molto tempo non abbiamo potuto muoverci, eravamo controllati e ci era vietato uscire dal Paese». Il fratello di Bin ...

Parla la madre di Bin Laden : "Osama? Colpa delle cattive compagnie?" : L' intera famiglia è rientrata in Arabia Saudita da ogni parte del mondo e per molto tempo non abbiamo potuto muoverci, eravamo controllati e ci era vietato uscire dal Paese». Il fratello di Bin ...

Osama Bin Laden - la madre parla per la mia volta : “Era un bravo ragazzo. Gli hanno fatto il lavaggio del cervello” : “Era un bravo ragazzo. L’hanno cambiato all’università, è diventato un uomo diverso”, parla così del proprio figlio al Guardian Alia Ghanem, la madre di Osama Bin Laden. Dopo il consenso delle autorità saudite che tengono ancora sotto stretto controllo la famiglia – che rimane ancora tra le più influenti del Paese – il quotidiano inglese è riuscito ad intervistarla a Gedda. È la prima volta che la donna parla ...

Parla la madre di Bin Laden : "Vi racconto mio figlio Osama" : "Mentre osservavo le torri distrutte in Libano, mi venne in mente di punire l'ingiusto allo stesso modo: distruggere le Torri Gemelle in America". Osama Bin Laden - il terrorista che ha ferito, ucciso e annientato irrimediabilmente l'Occidente l'11 settembre del 2001 - era un bambino dolce che amava la propria mamma.Il ritratto del principe del terrore emerge grazie a un'intervista - la prima di sempre - del giornalista del Guardian Martin ...

Parla la madre di Osama Bin Laden : «Chi era mio figlio - il leader di Al Qaeda» : E' all'università di Jeddah - Osama frequentava economia - che il ragazzo viene radicalizzato da un membro dei Fratelli musulmani, Abdullah Azzam, che diverrà il consigliere spirituale del leader di ...