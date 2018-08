traderlink

: La locomotiva USA traina i listini globali - Investireoggi : La locomotiva USA traina i listini globali -

(Di martedì 7 agosto 2018) Tale quadro è confermato dalle stime del Fondo Monetario Internazionale che si attende una crescita dell'economia mondiale al 3,9% sia per il 2018 che per il 2019, in linea con le stime presentate lo ...