' La Lega non sacrifichi i suoi consensi per l' alleanza con il M5s'

Caroline fuori da Legacies? Julie Plec pronta a spiegare la sua assenza e non solo : Caroline fuori da Legacies? Al momento sembra proprio che lo spin off di The Originals (e un po' anche di The Vampire Diaries) dovrà fare a meno di Candice Accola King. L'attrice non figura nel cast della serie, almeno al momento, e questo significa che le sue gemelle e la stessa Hope dovranno fare a meno di lei non senza conseguenze e dubbi da parte dei fan. Perché una persona che ha fatto di tutto per le gemelle di Alaric adesso dovrebbe ...

Rixi - Lega - : la Tav è importante - nel Governo non c'è solo M5s : Roma, 6 ago., askanews, - La Tav è un'opera importante. Lo afferma in un'intervista al Corriere della sera, Edoardo Rixi, sottosegretario leghista alle Infrastrutture e Trasporti, spiegando che al ...

Armando Siri : "Partecipazioni statali? Per la Lega non è un tabù" : «Con le privatizzazioni sono state svendute le aziende migliori. Un buon inizio il regime forfettario del 15% a una platea più ampia di partite Iva»

Foodora lascia l'Italia - Di Maio : "Scelta Legata al mercato - non si lucra sulla pelle dei nostri giovani" : MILANO - Foodora, una delle aziende delle consegne del cibo a domicilio - lascia l'Italia perché il nostro mercato è molto competitivo e con troppi operatori, non perché il governo si sta muovendo per ...

Tap e Tav - crepe nel governo M5S-Lega. Salvini : «Non possiamo dire no» : Il leader della Lega si schiera a favore del gasdotto pugliese che porta il gas azero: «Fa risparmiare il 10% sul costo dell’energia». Di Battista dal Messico attacca Lega e M5S, al quale chiede di restare se stesso nelle sue battaglie simbolo. È lui che marca stretto la base su Tap e Tav: «Opere del tutto inutili»...

Paolo Becchi - inchiesta sulla Lega : perché non sta in piedi e quel trucchetto usato dai giudici : I partiti di governo furono spazzati via dalla scena politica nel giro di appena un anno e mezzo. L'obiettivo era quello di consentire ai post-comunisti di andare al governo del Paese. Dopo la caduta ...

Fondi Lega : Anm a Salvini - i pm non sprecano denaro : La Giunta dell'Associazione nazionale magistrati interviene sull'inchiesta della Procura di Genova sui Fondi della Lega. "Puo' sembrare ovvio, ma è necessario ribadirlo ancora una volta: i magistrati svolgono le attività che prevede la legge e sempre per l'accertamento dei fatti e dunque non solo, quando effettuano gli approFondimenti necessari, non sprecano il denaro dei cittadini, ma al contrario ...

La Lega vuole abolire la legge Mancino sui reati di opinione. Gelo dei Cinque Stelle : “Non si cambia” : È Gelo nel governo sull’abrogazione della legge Mancino sui reati di opinione. È il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, a rilanciare una vecchia battaglia della Lega e “chiodo fisso” di Matteo Salvini, a sostegno della quale il partito di via Bellerio raccolse anche le firme, nella primavera del 2014. A Fontana fa subito sponda il ministro de...

Da Tria un avvertimento a Lega e M5S : "Non si può scherzare con lo spread" : Una fiammata che intimorisce il ministro dell'Economia Giovanni Tria ma che gli consente anche di avere un'arma in mano durante il confronto con i partiti della maggioranza. Sono presenti il premier ...

Fontana contro legge Mancino - stop dal governo/ Ultime notizie - Salvini : “Idea Lega - ma non è nel contratto” : Razzismo, Ministro Fontana “abroghiamo la legge Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "governo sempre più nero"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 18:08:00 GMT)

Tweet russi a favore di Lega e M5S? Ecco tutto quello che non torna : Ma di questi Tweet la politica è solo una minima parte e spesso anche contraria alla Lega o Cinque Stelle o favorevole proprio a giornalisti e intellettuali 'mainstream'. Curioso. Come curioso che ...

L'antifascismo non è nel dna di Lega e Cinque stelle : Credo che Alberto Asor Rosa abbia colto stamattina su "Repubblica" l'aspetto più significativo dell'attuale situazione politica italiana, in particolare dell'esperienza di governo di Movimento 5 stelle e Lega. Questi due movimenti, pur nella loro diversità, hanno un tratto in comune che li caratterizza: non hanno più molto a che vedere con la storia dell'Italia repubblicana. E soprattutto, aggiungerei, con quel paradigma ...

Smog - Legambiente : “L’allarme ozono in Lombardia non è inatteso” : Caldo torrido e ozono alle stelle anche in Lombardia. Da Cremona a Bergamo, da Saronno a Monza, da Cantù a Brescia, negli ultimi giorni le centraline Arpa in molti luoghi hanno registrato livelli medi di concentrazione di ozono da allarme. Lo denuncia Legambiente ricordando che “le ondate di calore possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ammalati, quando le temperature diurne superano i 35° C e quelle ...