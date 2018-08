La Lazio e Milinkovic si divertono sui kart | ma è Peruzzi il più veloce

Lazio - il sostituto di Milinkovic scalpita - ma non gioca da 1 anno - : La vicenda Milinkovic ha molti spettatori interessati, a partire dai tifosi della Lazio. Alla finestra c'è anche il suo possibile sostituto. Ramires, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe raggiunto un accordo con Lotito e Tare tramite i suoi agenti, in parola con la Lazio. Sono gli stessi di Lucas Leiva, i rapporti sono ottimi. Un accordo di massima è stato raggiunto e ...

Lazio - offerta da 100 milioni per Milinkovic : tutti i dettagli : MERCATO Lazio - Sul giocatore, come riporta il Corriere dello Sport, ci sono Real Madrid e Manchester United, ma Kezman, l'agente del serbo, avrebbe in mano un'offerta da 100 milioni di una società ...

Calciomercato Lazio - prima offerta di rinnovo a Milinkovic-Savic - ma la Juventus prepara il piano per strapparlo a Lotito : Per il centrocampista serbo servono almeno 120 milioni, l’ad della Juventus studia la cessione di Pjanic per poter poi andare all’assalto Il futuro di Milinkovic-Savic non è ancora scritto, il serbo potrebbe lasciare la Lazio a fronte di un’offerta di 120 milioni. Lotito lo ha detto a chiare lettere e, intanto, lavora per rinnovare il contratto del proprio giocatore, provando ad allungargli la scadenza al 2024 con un ...

La Lazio è immobile senza Ciro. E la questione Milinkovic agita Inzaghi : 'Dobbiamo segnare. Se non facciamo gol con 7 occasioni la domenica ci incartiamo. Non servono sette mila passaggi: uno-due poi attaccanti, quinti e le mezzeali che si buttano dentro a fare gol' urlava ...

Lazio - Milinkovic : "Sono felice di essere qui" : Il serbo prova a tranquillizzare i tifosi sul suo futuro ma non esclude nulla: " Sono tornato qui, ho un contratto qui, ma non si sa mai cosa può succedere nel calcio"

Lazio - su Milinkovic piomba a fari spenti l'Inter : Riparte la giostra su Milinkovic. E a farla girare ancora più veloce, oltre alla Juve e al ManUnited, ci si è messa anche l'Inter.

Milinkovic-Milan - cosa filtra dalla Lazio : Secondo Sky Sport , filtrano secche smentite su un'ipotesi Sergej Milinkovic-Savic per il Milan . Questo quanto confermato anche da ambienti vicini alla Lazio che non ha ricevuto offerte rossonere al momento.

Calciomercato Milan – Pazza idea Milinkovic-Savic : cifre shock e inserimento di un big per convincere la Lazio : Il Calciomercato del Milan non si è ancora concluso: Pazza idea Milinkovic-Savic, oltre 100 milioni (in due anni) più l’inserimento di Bonaventura per convincere la Lazio Estate caldissima per il Calciomercato del Milan. Dopo i botti dello scorso agosto, l’unica nota lieta della gestione cinese, conclusasi poi nel modo in cui tutti conosciamo, nell’estate attuale il Milan vuole giocare un ruolo da protagonista sul ...

Calciomercato Lazio - niente addio per Milinkovic-Savic : i bookies convinti della sua permanenza in biancoceleste : Secondo le quote dei bookmakers, il centrocampista serbo rimarrà un’altra stagione alla Lazio Claudio Lotito vuole blindarlo aumentandogli l’ingaggio e prolungandogli il contratto. In più lo stesso presidente della Lazio, ha dichiarato che fino a ora per Sergej Milinkovic Savic sono arrivate solo proposte indecenti. LaPresse/Gerardo Cafaro Ossia, nessuno ha offerto quanto chiesto dal patron biancoceleste che, si sa, è ...

Lazio - Tare : "Milinkovic mai messo in vendita" : Il direttore sportivo biancoceleste fa il punto sulla situazione del serbo: "Se ci sarà un'offerta che accontenterà la società e il giocatore la terremo in considerazione, altrimenti lui è felice di ...

Lazio - Tare su Milinkovic Savic : “via solo con una super offerta” : “Il tema legato al futuro di Milinkovic-Savic si trascina da tutta l’estate, ma finora non è successo niente e il giocatore non è mai stato messo sul mercato. Ma le regole del mercato non le abbiamo fatte noi, se ci sarà un’offerta che accontenta società e giocatore la terremo in considerazione, altrimenti lui è ben felice di proseguire con la Lazio, così come la Lazio è felice di avere uno come lui”. Così il ds ...

Calciomercato Lazio - Tare : 'Noi più forti - Milinkovic non si vende' : Parla poco, ma quando lo fa scuote tutto il mondo Lazio. In occasione della presentazione dei 7 nuovi acquisti, il direttore sportivo biancoceleste ha parlato così dei prossimi movimenti di mercato ...

Lazio : Tare - Milinkovic via se offerte ok : ROMA, 3 AGO - "Il tema legato al futuro di Milinkovic-Savic si trascina da tutta l'estate, ma finora non è successo niente e il giocatore non è mai stato messo sul mercato. Ma le regole del mercato ...

Lazio - Tare : 'Milinkovic? Con l'offerta giusta - valuteremo' : TORINO - Al termine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti biancocelesti, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare si sofferma sulla situazione legata a Sergej Milinkovic-Savic ...