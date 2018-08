La grande musica a Salina | sul palco di Malfa arriva Morgan

Risorgimarche - gran finale con Jovanotti 'Una festa per tutti e un grande abbraccio' - Musica - Spettacoli : Una festa conclusiva che sarà anche 'un grande abbraccio' come annuncia Neri Marcorè che si prepara ad archiviare la seconda edizione di Risorgimarche con un artista a sorpresa e un concertone che ...

Fiorella Mannoia all’Arena di Verona : grande musica per il sabato sera di Canale 5 - ecco quando in TV : Continuano i sabato all’insegna della musica su Canale 5. Uno dei prossimi concerti trasmessi sarà quello di Fiorella Mannoia all’Arena di Verona. Intorno alla metà di agosto i telespettatori dell’ammiraglia potranno trascorrere una piacevole serata all’insegna della buona musica. Dopo Amiche in Arena, con Loredana Bertè, la stessa Mannoia, Emma, Elisa, Alessandra Amoroso e Noemi, anche la Mannoia avrà la sua serata da ...

Choc nel mondo della musica : cosa ha il cantautore. Lontano dalle scene per 8 mesi e un grande silenzio : ora arriva la verità - : Tutto all'improvviso si è fatto oceano di silenzio capace di stordire per il rumore assordante che produce, e fa gelare il cuore. Un silenzio che a molti non era sembrato affatto di buon auspicio, ...

“Battiato è gravemente malato”. Choc nel mondo della musica : cosa ha il cantautore. Lontano dalle scene per 8 mesi e un grande silenzio : ora arriva la verità : Tutto all’improvviso si è fatto oceano di silenzio capace di stordire per il rumore assordante che produce, e fa gelare il cuore. Un silenzio che a molti non era sembrato affatto di buon auspicio, mentre altri avrebbero voluto recasse sulle sue ali una rassicurante certezza. Ora l’ultimo capitolo, rilanciato da L’Urlo: l’artista e poeta Franco Battiato, 73 anni, pare sia affetto da morbo di Alzheimer. A dare a intendere della ...

Serate di grande musica al Cortile di Sant’Ivo : Dal 2 al 9 agosto : Roma – Continuano gli appuntamenti dell’edizione 2018 delle seguitissime Serate di Grande Musica al Cortile di Sant’ Ivo che vedono 4 programmi di ampia varietà e piacevole intrattenimento ai quali si può assistere nello stupendo ambiente del Cortile di Sant’Ivo alla Sapienza (Corso Rinascimento 40). Protagonisti principali sul palco saranno come sempre gli apprezzatissimi musicisti dell’Orchestra dell’International Chamber ...

La musica è la grande protagonista della Settimana Folk di Gatteo Mare : MARTEDÌ 31 LUGLIO Alle 21.30 Piazza della Libertà STORIE DI ARLECCHINO Spettacoli di burattini a cura della Compagnia Barbariccia MERCOLEDÌ 1 AGOSTO Alle 21.30 Piazza Romagna Mia FUORI TEMPO concerto ...

Pietrelcina tra startup e grande musica - al via JazzInn 2018 - : ... che si confronterà con amministratori e startupper su mobilità sostenibile e gestione dei rifiuti; e Leonardo La Sala, coordinatore dell'Osservatorio Internazionale per l'Economia del Mare, che ...

Morgan spara a zero su X Factor e Amici/ Asia Argento? "Ha una grande cultura musicale ma..." : Morgan spara a zero su X Factor e Amici senza risparmiare la tv ma una parola di riguardo la spende per Asia Argento neo giudice del talent di Sky: "Ha una grande cultura musicale ma..."(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:23:00 GMT)

Fuochi musica e colori - la grande festa al Rainbow MagicLand FOTO e VIDEO : ... di Cagliari, la Pirotecnica F.lli Massa , depositari di un'arte antica che risale all'800, oggi traghettata nel futuro dalla passione delle nuove generazioni che hanno realizzato spettacoli per i ...

Fuochi musica e colori - la grande festa al Magic Raimbow FOTO e VIDEO : ... di Cagliari, la Pirotecnica F.lli Massa, depositari di un'arte antica che risale all'800, oggi traghettata nel futuro dalla passione delle nuove generazioni che hanno realizzato spettacoli per i più ...

Da martedì 24 luglio - 3 giorni di grande musica con Suoni dalle Colline di Langhe e Roero : Si apre una nuova settimana in compagnia di "Suoni dalle Colline di Langhe e Roero", la rassegna di musica classica dell' Alba Music Festival. Ecco gli appuntamenti dei prossimi giorni , martedì 24, ...

Una notte magica - tributo ai tre tenori/ Anticipazioni : Il Volo in replica - grande musica su Canale 5 : Una notte magica – tributo ai tre tenori, ecco le Anticipazioni dell'evento musicale in replica su Canale 5: Il Volo "torna" con il concerto da Firenze, i dettagli.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Roma : Serate di grande musica al Cortile di S. Ivo 2018 : Roma – Questa settimana, c’è Musica per tutti i gusti al meraviglioso Cortile di Sant’Ivo (Corso Rinascimento 40) nel cartellone della tradizionale serie Serate di Grande Musica al Cortile di Sant’Ivo. Protagonisti principali sul palco saranno come sempre gli apprezzatissimi musicisti dell’Orchestra dell’International Chamber Ensemble diretti dal Maestro Francesco Carotenuto e per un programma speciale (il “Noche de ...

Con 'Zero Festival' grande musica e cabaret per l'estate di Pianezza : Al via a Pianezza , TO, , in Via Torino 29/B presso l'area spettacoli 'Vertigo' la Sesta Edizione dello 'Zero Festival Beer', affermata kermesse divenuta con successo parte integrante del circuito ...