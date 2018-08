La compagnia aerea dell’Arabia Saudita ha sospeso tutti i suoi voli da e per Toronto

Swiss - la compagnia aerea che è rinata come low-cost : una miniera d'oro per Lufthansa : LUGANO - Da compagnia con ambizioni 'premium' a vettore poco più che low-cost. Swiss, nata dalle ceneri di Swissair, fallita nel 2001 con un grounding che fece epoca, è una vera e propria macchina da ...

compagnia aerea non paga le tasse - 115 napoletani bloccati in Croazia : «Sequestrati in aeroporto» : È stato un pellegrinaggio a Medjugorje. Si è trasformato in un'odissea ancora in atto. Con 115 napoletani bloccati in una sala d'attesa nell'aeroporto di Dubrovnik in...

Viaggi vacanze 2018 : Air Transat eletta “Miglior compagnia aerea del mondo” : Air Transat, compagnia aerea canadese leader del settore, è orgogliosa di essere stata eletta Miglior compagnia aerea del mondo per i Viaggi vacanze all’evento Skytrax World Airline Awards. Jean-François Lemay, Presidente e Direttore generale della compagnia, era presente a Londra per ritirare il premio alla cerimonia ufficiale. Ogni anno, circa 20 milioni di Viaggiatori provenienti da tutto il mondo scelgono i vincitori partecipando a un ...

Ancora un grande successo per AEGEAN : eletta miglior compagnia aerea regionale in Europa agli Skytrax World Airline Awards 2018 : AEGEAN si conferma una delle compagnie aeree preferite dai passeggeri di tutto il mondo, ottenendo il titolo di miglior compagnia aerea regionale in Europa agli Skytrax World Airline Awards 2018, un punto di riferimento internazionale dell’eccellenza aerea. Per l’ottavo anno consecutivo, AEGEAN dimostra, grazie ad una rinomata organizzazione internazionale, che è possibile per una compagnia greca distinguersi tra 335 linee aeree per qualità ed ...

Nasce “ad alta quota” - i genitori lo chiamano come la compagnia aerea : E’ nato ad alta quota, a bordo di un aereo, lungo la rotta Osh-Ekaterinburg, nei cieli russi: gli assistenti di volo si sono temporaneamente trasformati in una squadra di ostetrici per fare Nascere il piccolo, di sole 29 settimane. Per gratitudine, i genitori hanno chiamato il primogenito Uralbek, in onore della compagnia aerea “Ural Airlines“. La storia è stata raccontata da RIA Novosti che ha intervistato i membri ...

Messico agli ottavi - la compagnia aerea Aeroméxico fa lo sconto del 20% su tutti i voli per la Corea del Sud : Nonostante la sconfitta per 3 a 0 contro la Svezia il Messico è riuscito comunque a strappare il pass per gli ottavi di finale. Merito della Corea del Sud, che sebbene fosse già fuori dal mondiale ha battuto la Germania campione del mondo in carica, assicurando alla "Tri" il secondo posto nel gruppo F.Un regalo inaspettato per i messicani, che ora provano in tutti i modi a ricambiare il favore: dopo i festeggiamenti sotto ...

IAG lancia Level - nuova compagnia aerea low cost austriaca : Roma, 28 giu. , askanews, International Airlines Group , IAG, lancia una nuova controllata low-cost austriaca, sotto il brand Level. A partire da martedì 17 luglio 2018 la compagnia, certificata quale ...

compagnia aerea Aegean investe in nuovi A320 neo e nella formazione piloti : Teleborsa, - La Compagnia aerea Aegean ha ufficializzato l'ordine di 42 aeromobili A320 neo di Airbus che, grazie ai motori di nuova generazione e dispositivi alari Sharklet garantisce un risparmio ...

Lp contro Alitalia - la cantante annulla il concerto a Roma : “Scivolone della compagnia aerea” : “Buona sera ragazzi. Ci dispiace veramente dare questa notizia, ma il concerto del 26 giugno all’Auditorium Parco della Musica – Roma è stato annullaTO. Non si sa se sarà possibile recuperare successivamente la data…”: queste le parole di un post comparso ieri sera sulla pagina LpItaliaOfficial. La cantante LP, infatti, non si esibirà alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Festival. Il ...

La compagnia aerea messicana Volaris offre voli gratis per riunire le famiglie di migranti separate : ... @viajaVolaris, 22 giugno 2018 La California contro Trump La California, insieme ad altri 10 Stati americani, intende fare causa all'amministrazione di Donald Trump per la politica di separare i ...