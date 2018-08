La Commissione Europea si stanca | allo studio nuove azioni per caricabatterie comuni a

Trump-Juncker - la Commissione Europea ha svenduto agli Usa i diritti dei suoi cittadini : di Monica di Sisto* E’ bastato un viaggio del presidente della Commissione Claude Juncker a Washington perché il trattato commerciale più discutibile e discusso dai cittadini europei, il Trattato transatlantico di liberalizzazione di scambi, investimenti e servizi tra Europa e Stati Uniti, il Ttip, fosse rilanciato nella forma più accelerata, concentrata e meno trasparente possibile. Certo: nessuno userà mai più la odiata sigla. Ma il pessimo ...

La Commissione Europea offre 6mila euro a migrante agli Stati che accolgono. Salvini : “No - è un’elemosina” : Il Financial Times anticipa una serie di proposte a cui starebbe lavorando la Commissione europea: l'Ue avrebbe intenzione di erogare 6mila euro a migrante, per un massimo di 500 migranti, ai governi degli Stati membri che accolgono le persone salvate nel Mar Mediterraneo. Salvini rispedisce al mittente l'offerta.Continua a leggere

Commissione Europea : 1300 tirocini con retribuzione pari a 1176 - 83 euro mensili : Sono ufficialmente aperte le candidature per poter partecipare ad uno dei 1300 tirocini organizzati annualmente dalla Commissione europea: dal 16 luglio al 31 agosto 2018, infatti, ci si può candidare per i tirocini [VIDEO] che avranno luogo nella sessione di marzo 2019. I tirocini avranno luogo in una delle sedi della Commissione, a Bruxelles, Lussemburgo o in un'altra sede sempre interna all'Unione europea. Requisiti di partecipazione Possono ...

Royalties non pagate - Laura Ferrara - M5S - interroga la Commissione europea : ..." conclude l'europarlamentare " parleremo domenica 22 luglio a Cirò Marina durante un dibattito dedicato al settore ittico ed alla possibilità di una proposta concreta per il rilancio dell'economia ...

La Commissione Europea dà due mesi a Orbán per cambiare linea sui migranti : La Commissione europea ha deciso di intensificare la sua battaglia legale contro l'Ungheria per il rifiuto del paese di rispettare le norme sull'immigrazione dell'Unione europea. L'esecutivo europeo, come si legge in una dichiarazione, ha deferito lo stato guidato da Viktor Orbán alla corte di Giust

MIGRANTI - CONTE SCRIVE LETTERA ALL’UE/ “Redistribuzione diventi prassi” : le richieste alla Commissione Europea : CONTE SCRIVE all'Ue una LETTERA: "cellula di crisi per i MIGRANTI e ridistribuzione diventi prassi". Ultime notizie, premier intervistato dal Fatto Quotidiano: "mi ispiro a Moro. Votai Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Ambiente - acque reflue : la Commissione Europea apre la 4ª procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia : La Commissione Europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (la prima fase della procedura di infrazione) per violazione delle leggi UE sul trattamento delle acque di scarico urbane. L’Italia – già soggetta ad altre tre procedure di infrazione per violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva sulle acque reflue – ora ha due mesi per rispondere: in caso contrario, la procedura avanzerà al parere ...

Tecnici della Commissione Europea in visita a Norcia : visita nelle zone del cratere del sisma di una delegazione di Tecnici della Commissione Europea, guidata dalla Dott.ssa Vittoria Alliata, Direttore presso la Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea, oltre che responsabile per i fondi solidarietà Europea. Accompagnata dal Capo Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli, la delegazione ...

La Commissione Europea ha chiesto ad Airbnb di mettersi in regola entro fine agosto : Dovrà rendere più trasparente il sistema dei prezzi e distinguere meglio le offerte dei privati da quelle di aziende come i bed and breakfast The post La Commissione Europea ha chiesto ad Airbnb di mettersi in regola entro fine agosto appeared first on Il Post.

Ryanair - la Commissione Europea dà il via libera all'acquisto di LaudaMotion : Teleborsa, - La Commissione Europea ha autorizzato incondizionatamente , ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, la proposta di acquisizione di LaudaMotion da parte della compagnia aerea low ...

La Commissione Europea ha abbassato le stime di crescita per l’Europa - l’Italia continua a essere il paese che cresce meno : La Commissione Europea ha abbassato le sue stime di crescita per l’Europa rispetto alle sue precedenti stime di primavera, pubblicate lo scorso maggio. Secondo la Commissione, i 28 paesi dell’Unione Europea cresceranno del 2,3 per cento nel 2018 e del The post La Commissione Europea ha abbassato le stime di crescita per l’Europa, l’Italia continua a essere il paese che cresce meno appeared first on Il Post.

Google rischia a breve una nuova pesante multa dalla Commissione Europea - questa volta per Android : La prossima settimana i rappresentanti delle autorità antitrust nell’Unione Europea si riuniranno a Bruxelles, per essere aggiornati sulle indagini condotte dalla Commissione Europea su Google, accusata di sfruttare Android per diffondere i propri servizi a scapito di quelli della concorrenza. The post Google rischia a breve una nuova pesante multa dalla Commissione Europea, questa volta per Android appeared first on Il Post.

La Commissione Europea valuta l'abolizione dell'ora legale : Teleborsa, - Ora legale, si o no? La Commissione Europea ha avviato da oggi una consultazione pubblica sul mantenimento in vigore dell'ora legale sull'intero territorio dell'Unione. Tutti i cittadini ...

