La Cina avverte Trump | Apple sarà la maggiore vittima della guerra dei dazi

(Di martedì 7 agosto 2018) Ladeitra Stati Uniti epotrebbe colpiremolto più delle aziende cinesi. L'avvertimento aè arrivato direttamente da Pechino. I governanti cinesi hanno fatto ricorso alla stampa locale per lanciare messaggi all'amministrazione di Washington.Dopo essersi detta pronta nel fine settimana a una "protratta" contro gli Usa, Pechino ha spiegato che l'azienda- che produce i suoi IPhone in- ha beneficiato del basso costo del lavoro nella seconda economia al mondo e, per questo motivo, deve condividere maggiormente i suoi guadagni con la popolazione cinese. Se non dovesse farlo rischia di essere oggetto di "rabbia e di un sentimento nazionalista".e altre aziende americane potrebbero quindi essere usate dallacome "leva" nei negoziati con Washington: "Il successo incredibile raggiunto nel mercato cinese potrebbe alimentare ...