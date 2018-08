La California brucia | il polmone verde di Mendocino ridotto in cenere

huffingtonpost

(Di martedì 7 agosto 2018) L'incendio maggiore della storia della. Le fiamme delComplex Fire che stanno divorando il nord dello Stato hanno distrutto una superficie di 1.145,26 chilometri quadrati, ovvero un'area più grande di quella di New York.Al momento l'incendio non sembra destinato a dare tregua fra i venti sostenuti e le elevate temperature. Il precedente record dell'incendio maggiore nella storia dello Stato è di soli otto mesi fa, quando il Thomas Fire bruciò una superficie di 1.140,78 chilometri quadrati.Secondo quanto riporta la Cnn, non si registrano feriti nell'area diCounty, in cui ardono ora due incendi: il Ranch Fire e il River Fire, nel nord dello Stato. Insieme essi formano il più grande incendio che i pompierini si trovano a far fronte in questi giorni.Più a nord, nell'area di Shasta County un terzo incendio - ...