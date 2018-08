Lʼultimo abbraccio di una 15enne al fidanzato | la foto commuove il web

Blastingnews

Gb, l'ultimo abbraccio di una 15enne al fidanzato: la foto commuove il web - TGCOM

(Di martedì 7 agosto 2018) Gli è stato accanto fino alla fine, non l'ha lasciato solo un attimo, da quando è stato ripescato dalla guardia costiera gallese e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Lei Stephanie Ray, di 15 anni, di abbandonare il suo suoBlake Ward di 16 non ci pensava affatto. E così è stata lì sul suo letto abbracciata a lui fino alla fine, fino a quando i medici hanno staccato la spina ai macchinari che lo tenevano in vita. Troppe estese le lesioni al cervello per Blake, che purtroppo non ce l'ha fatta: ora lo scatto che ritrae l'ultimosta facendore tantissime persone. L'incidente davanti le coste gallesi Il giovane stava nuotando con i suoi amici davanti le coste gallesi, quando è stato trascinato via dalle onde portandolo al largo e facendo perdere le sue tracce. I soccorritori prontamente allertati hanno impiegato alcune ore prima di riuscire a ...