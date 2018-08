Kena Mobile migliora la sua app mobile con diverse novità e un widget più smart

Come Contattare Kena Mobile : Parlare Con Un Operatore : Devi Contattare Kena Mobile? Hai bisogno di Parlare con un Operatore Kena Mobile? Ecco la guida aggiornata ad Agosto 2018 per Parlare con l’assistenza di Kena Mobile Contattare Kena Mobile e Parlare con Operatore Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Kena Mobile, l’Operatore virtuale e low cost di TIM, scelto da migliaia di italiani per le sue offerte molto convenienti […]

Kena Mobile potrebbe lanciare la rete 4G il 20 settembre : L'attesa per l'arrivo della rete 4G anche da Kena Mobile è ormai agli sgoccioli. Nelle condizioni contrattuali di agosto è già presente la connettività LTE al fianco di GSM e UMTS e, un dettaglio presente nella descrizione dello stesso documento potrebbe essere indice della presenza di una data di lancio ben precisa e valida sia per le nuove attivazioni che per i già clienti: il prossimo 20 settembre 2018. L'articolo Kena Mobile potrebbe ...

Kena Mobile 4G Dal 20 Settembre 2018 : Kena Mobile: dal 20 Settembre 2018 connettività 4G LTE per tutti i nuovi e già clienti. Quando arriva 4G Kena Mobile? Rete 4G LTE per Kena Mobile da Settembre 2018 Kena Mobile 4G Quando? Dal 20 Settembre 2018 Kena Mobile 4G: confermat: si parte il 20 Settembre! Grandi novità arrivano per i clienti Kena Mobile! Dopo esser riuscito a […]

Anche I Già Clienti Kena Mobile Possono Attivare Kena Summer : Come Attivare l’offerta Kena Summer con 50 Giga, 1500 minuti, 30 sms a 6,90 euro al mese Anche se sei già cliente Kena Mobile. Tutti Possono Attivare l’offerta Kena Summer Come Attivare offerta tariffa Kena Summer per già Clienti Kena Mobile Negli scorsi giorni abbiamo parlato della nuova offerta Kena Summer di Kena Mobile: 1500 Minuti, 30 SMS E 50 Giga A 7 […]

Promozioni Iliad - dopo ho. Mobile e Kena anche Wind la sfida con nuove offerte : Iliad contro tutti. No, non è il nuovo film in uscita nella sale cinematografiche, ma lo scenario che in questo momento riguarda il mondo della telefonia Mobile. Il lancio a giugno nel mercato italiano della nuova azienda francese [VIDEO] ha inevitabilmente stravolto il mondo della telefonia Mobile, grazie ad un'offerta super, minuti illimitati, sms illimitati e 30 giga di navigazione internet a 4G+, che ha attirato molti utenti. Quest'ultimi ...

Passa A Kena Mobile Offerte Tariffe Agosto 2018 : Ecco le migliori Offerte e promozioni per Passare a Kena Mobile nel mese di Agosto 2018. Passa a Kena Mobile da Tre, TIM, Wind, Vodafone, Iliad, Ho. Mobile, PosteMobile e Operatori Virtuali Offerte Passa A Kena Mobile: le migliori Offerte ricaricabili per Passare a Kena Mobile | Agosto 2018 Sei stanco del tuo operatore telefonico? Vuoi […]

Kena Mobile potrebbe sfidare Iliad e ho. Mobile con 50 GB di Internet - 1500 minuti e 50 SMS a 6 - 90 euro al mese : Kena Mobile dovrebbe provare a mettere il bastone fra le ruote a Iliad e a ho. Mobile con la nuova offerta Kena Summer, che per contenuti e costi dovrebbe richiamare molto da vicino le offerte dei due operatori menzionati.--Kena Summer, infatti, dovrebbe includere 1500 minuti di chiamate verso tutti, 50 SMS verso tutti e, rullo di tamburi, 50 GB di traffico dati Internet da utilizzare con la rete 3G (presto anche 4G) di TIM al costo ...

Iliad - Kena - Ho mobile : continua la corsa alle nuove tariffe mobile low cost : Loro l’hanno chiamata rivoluzione, altri la chiamano l’offerta del cambiamento. Si parla della tariffa da 5,99 euro al mese che include minuti e sms illimitati, 30 GB in 4G+, 2GB per l’Europa (Stati dell’Unione), chiamate illimitate verso 60 paesi nel mondo e zero vincoli temporali per disattivare l’offerta. Così Iliad è entrata sul mercato italiano, riscuotendo subito ottimi riscontri in termini di seguito e SIM richieste. Ciò che però l’arrivo ...

TIM fisso : a pagamento le chiamate verso Kena Mobile nelle offerte illimitate : Occhio alle offerte di TIM per la rete fissa, più precisamente a quelle che includono minuti presumibilmente illimitati verso i numeri cellulari. Alcuni piani tariffari, infatti, come le nuove TIM Connect Gold e Black, prevedono l'inclusione di chiamate senza limiti verso tutti i numero fissi e mobili nazionali, senza però specificare chiaramente quelle che sono le limitazioni vigente, che potrebbero far schizzare di brutto l'importo della ...

Kena Mobile supera 500.000 clienti e si prepara al 4G : L'operatore virtuale di TIM Kena Mobile è passato dai 300.000 clienti di marzo 2018 a ben 500.000 clienti nel mese di giugno. Ecco tutti i dettagli L'articolo Kena Mobile supera 500.000 clienti e si prepara al 4G proviene da TuttoAndroid.

Wind sfida Kena Mobile : due super offerte con minuti illimitati e 30 GB internet | Costi e dettagli : Wind sfida Kena Mobile con due super offerte: minuti illimitati e 30 GB ad un prezzo eccezionale Wind sfida Kena Mobile: due super offerte con minuti illimitati e 30 GB internet - Costi e dettagli ...

