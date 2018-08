Juventus | ufficiale il prestito di Pjaca alla Fiorentina

China Merchants Bank diventa la banca ufficiale della Juventus in Cina : È stato firmato l’accordo che legherà Juventus alla neo Official Bank in China, China Merchants Bank. L'articolo China Merchants Bank diventa la banca ufficiale della Juventus in Cina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - arriva il comunicato ufficiale : SQUADRA B in SERIE C - Juventus - : Venerdì 03 Agosto 2018, Un'altra grande novità nel mondo Juventus. Dal prossimo anno, infatti, il Club potrà contare su una seconda SQUADRA, dal nome Juventus U23, che militerà nel campionato di SERIE C, al via dal prossimo 25 agosto. Il progetto si è ...

Ufficiale - la Juventus avrà la seconda squadra : è stata ammessa in Serie C : La seconda squadra della Juventus è stata ufficialmente ammessa al prossimo campionato di Serie C. L'articolo Ufficiale, la Juventus avrà la seconda squadra: è stata ammessa in Serie C è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - ufficiale l'iscrizione della squadra B alla Serie C : Il provvedimento è impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni nei termini dei regolamenti. L'allenatore della squadra sarà Mauro Zironelli, che prima del fallimento era stato ...

UFFICIALE : Bonucci torna alla Juventus - Higuain e Caldara al Milan : ... secondo il seguente programma: • Al mattino, test fisici a Milanello, con lo staff di MilanLab; • h 12.00, visita al Museo Mondo Milan e al Casa Milan Store; • h 14.00, conferenza stampa di ...

Juventus-Milan - ufficiale la maxi-operazione : AC Milan comunica di aver acquisito dalla Juventus FC il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Gonzalo Higuain e Mattia Caldara. Gonzalo e Mattia sono due importanti tasselli della nuova era del Club. Gonzalo Higuain approda all’AC Milan con la formula del prestito oneroso fino al 30 giugno 2019 con diritto di riscatto. Mattia Caldara arriva a titolo definitivo, nell’ambito dell’operazione di scambio alla pari ...

Calciomercato Juventus - ufficiale la cessione di Mandragora all’Udinese : le cifre dell’operazione : Il club bianconero ha ufficializzato la cessione di Mandragora all’Udinese, ecco tutti i dettagli dell’operazione Rolando Mandragora nella prossima stagione vestirà la maglia dell’Udinese. La Juventus ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del centrocampista ai friulani per 20 milioni di euro pagabili in quattro esercizi. Tale operazione, spiega il club bianconero, genera un effetto economico positivo di circa ...

Ufficiale : Cristiano Ronaldo è della Juventus : Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. L’annuncio tanto atteso da parte dei sostenitori bianconeri è finalmente arrivato. A comunicarlo è il sito Ufficiale del Real Madrid. A tutti gli effetti questo può essere considerato da un punto di vista mediatico il colpo del secolo. Il fuoriclasse portoghese attendeva in Grecia la chiusura della trattativa tra il suo entourage e Florentino Perez. Inutile sottolineare l’importanza ...

Juventus - UFFICIALE : Cristiano Ronaldo ha firmato fino al 2022 : Juventus, UFFICIALE- Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. A confermarlo un comunicato UFFICIALE della Juventus, il quale ha annunciato ufficialmente il passaggio in bianconero del talento portoghese. La presentazione è fissata per lunedì 16 luglio. COMUNICATO UFFICIALE JUVE “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Real Madrid Club […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: ...

