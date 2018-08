Juve | Ronaldo si allena alla Continassa

Juve - Ronaldo e le sue origini : viaggio nell'Andorinha - il suo primo club : Proprio lei, Dolores Aveiro, la donna più importante della vita di CR7, scelse di portarlo al Nacional: "Il padre avrebbe preferito mandarlo al club Sport Marítimo, ma la madre ha sempre avuto l'...

Agente Buffon : 'Ronaldo-Juve? Gigi ne era sicuro. Sul ritorno in bianconero...' : Prima uscita col PSG, primo trofeo per Gianluigi Buffon , che nel weekend ha vinto la Supercoppa di Francia battendo il Monaco per 4-0. Per commentare questo successo su RMC Sport è intervenuto l'Agente del portiere italiano, Silvano Martina: 'Iniziare bene è sempre positivo nel calcio. Tutto può succedere, ma il PSG è una grande realtà, è una squadra fortissima: ha ...

Juventus - relax a Milano per Cristiano Ronaldo : oggi niente allenamenti per i bianconeri : Questa mattina la Juve è rientrata a Torino dopo la tournée americana. Molti bianconeri però non sono sbarcati a Caselle, ma bensì si sono spostati direttamente da Francoforte dove la squadra ha fatto scalo da Washington. A Torino sono arrivati solo sei giocatori della Juventus e si trattava di Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio, Wojciech Szczesny, Miralem Pjanic, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, il resto della truppa invece è andato ...

Stankovic : 'Modric all'Inter meglio di Ronaldo alla Juve. Su Milinkovic-Savic... : Parlando in Serbia a Sport Klub , l'ex centrocampista dell'Inter, Dejan Stankovic , ha parlato della possibilità di vedere Luka Modric all' Inter : 'Se l'Inter dovesse essere in grado di ingaggiare Modric, come vedo ...

Cristiano Ronaldo - parla il fratello : 'Juve eccezionale - in Serie A farà la storia' : Hugo Aveiro, fratello di Cristiano Ronaldo , ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua avventura con la Juventus: 'Credo che mio fratello avrà successo anche alla Juventus, è un club eccezionale che lo aiuterà a ottenere grandi risultati . Darà tutto quello che ha per ...

Prima il dovere - poi il piacere! Cristiano Ronaldo firma i primi gol da Juventino e poi esce a Milano con Georgina : Cristiano Ronaldo ha dato spettacolo con i suoi primi gol da calciatore della Juventus, ma poi si è concesso un giro a Milano con la bellissima fidanzata Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo è stato impegnato nel pomeriggio in una partitella a ranghi misti con la seconda squadra della Juventus, l’Under 23 bianconera che parteciperà al campionato di Serie C. Durante il match amichevole il portoghese si è reso protagonista con alcuni gol che ...

Ronaldo : 'L'arrivo di CR7 alla Juve un bene per la Serie A. Modric-Inter? Il mercato è strano...' : Intervistato da Sky Sport a margine della Bobo Summer Cup, Ronaldo parla dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : 'E' un'ottima cosa, perché il calcio italiano nell'ultimo periodo non ha vissuto un buon momento. ...

Juventus - primi gol per Cristiano Ronaldo in allenamento. Da venerdì squadra al completo : La Juventus ha pubblicato tramite il proprio sito ufficiale le immagini della prima vera partitella in allenamento di Cristiano Ronaldo, e non solo, dopo l'arrivo in bianconero. Partitella in cui sono ...

