Juve | Pogba o Milinkovic per il centrocampo | Pjanic cessione o rinnovo RUMORS

L'Inter stringe i tempi per Modric e cerca Keita. Pogba è in vendita - la Juve ci prova : Il talento francese, neocampione del mondo, ha rotto definitivamente con Mourinho e vuole essere ceduto. L'agente Mino Raiola è uscito allo scoperto: "Voglio portare via Paul Pogba dal Manchester ...

Juventus - ecco il piano : priorità a Pjanic - Milinkovic-Savic prima alternativa. Defilato Pogba : Juventus, ecco IL piano- La Juventus si prepara a vivere le ultime settimane di mercato da autentica protagonista. La società bianconera punterà sul rinnovo di Miralam Pjanic. Il primo obiettivo bianconero resta il rinnovo del centrocampista bosniaco. Contratto che verrà adeguato dai 4,5 milioni attuali, ai 6-6,5 milioni di euro della nuova proposta. Tuttavia le […] L'articolo Juventus, ecco il piano: priorità a Pjanic, Milinkovic-Savic ...

Barcellona-Juventus - gli aggiornamenti su Pogba : TORINO - Il Barcellona continua a lavorare dietro le quinte per preparare il terreno all'assalto a Paul Pogba , centrocampista campione del mondo con la Francia, ormai sempre più lontano dal progetto di José Mourinho e del Manchester United . Nei giorni scorsi erano arrivati i messaggi del giocatore, che ha espresso il desiderio di ...

Pogba e Marcelo potrebbero arrivare davvero alla Juventus (RUMORS) : Pogba e Marcelo potrebbero diventare piste serissime per la Juventus. Il sodalizio bianconero, nella stessa estate in cui ha acquistato Cristiano Ronaldo, potrebbe piazzare altri due colpi di livello altissimo. Senza dimenticare che l'arrivo di Bonucci, scremato da tutte le situazioni ambientali contingenti, rappresenta un'altra iniezione di qualita' alla rosa. Inutile fare giri di parole: Marotta e Paratici, con la supervisione della famiglia ...

Pogba-United - siamo ai titoli di coda : il francese piace al Barça ma occhio alla Juve : Paul Pogba potrebbe già lasciare il Manchester United dopo soli due anni dal suo ritorno ad Old Trafford. Il centrocampista francese è da tempo in rottura con José Mourinho e la querelle dei giorni ...

Pogba rompe con il Manchester : la Juventus sogna il ritorno del francese [DETTAGLI] : Si profila una settimana intensissima per il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista, complice il rapporto freddo con Josè Mourinho, vorrebbe lasciare il Manchester United. Su di lui, secondo quanto riporta ‘El Mundo Deportivo’, è forte l’interesse del Barcellona, che lo segue dal 2015, così come della Juventus, il club in cui è ‘esploso’ qualche anno fa. I bianconeri per convincere i Red Devils a far partire ...

Pogba-United - è rottura : scatta l'asta Juve-Barcellona? : Paul Pogba via dallo United. Indiscrezioni di mercato sempre più forti sembrano avvicinare l'addio del centrocampista francese al club di Manchester. Tra le possibili pretendenti - secondo la stampa ...

Juve : Pogba o Milinkovic per il centrocampo - Pjanic cessione o rinnovo (RUMORS) : I bianconeri da poco sono tornati in Italia dalla tournèe in USA, ma le attenzioni maggiori sono sempre rivolte al mercato che da qui alla sua chiusura può regalare ancora delle sorprese clamorose. La società bianconera dopo il colpo Cristiano Ronaldo e il ritorno a sorpresa di Leonardo Bonucci sembra avere altri colpi in canna. Tra i nomi che circolano maggiormente attorno all'orbita bianconera ci sono quelli di Pogba e Milinkovic Savic. I due ...

Dalla Spagna - Raiola tratta cessione Pogba : Barcellona in pole - occhio alla Juve : Raiola tratta cessione Pogba- Paul Pogba sarebbe pronto a dire addio al Manchester United per sposare una nuovo progetto e una nuova avventura professionale. Il rapporto burrascoso con Mourinho, starebbe spingendo Raiola a trattare la cessione del centrocampista francese. Come riportato dai colleghi spagnoli di “Mundo Deportivo”, il Barcellona sarebbe in pole per l’acquisto del […] L'articolo Dalla Spagna, Raiola tratta ...

Attenta Juventus - il Barcellona non molla Pogba : Barcellona - Il Barcellona vede e rilancia. L'arrivo di Arturo Vidal, infatti, non è, come molti avrebbero potuto pensare, l'ultimo colpo di mercato messo a segno dal club catalano. O almeno non lo è ...

Formazione Juventus 2018-2019 : con Marcelo e Pogba un ipotetico 11 stellare per Allegri : Formazione Juventus 2018-2019 che rischia di riservare più sorprese di quante non ne siano arrivate fino ad ora. E' più o meno questo il succo di ciò che potrebbe cambiare gli orizzonti di Massimiliano Allegri. Marotta e Paratici restano vigili affinché se davvero può esserci l'opportunita' di innalzare ulteriormente il livello tecnico della squadra. Inutile girarci attorno: l'obiettivo è vincere la Champions League. La societa' pronta ad andare ...

Pogba alla Juventus?/ Ultime notizie : rapporti tesi con Mourinho - il ritorno si avvicina. Ma Pjanic... : Pogba alla Juventus? Ultime notizie: rapporti tesi con Mourinho, il grande ritorno in bianconero si avvicina, anche se resta da capire cosa fare con Pjanic...(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Pogba-Mourinho - altro strappo. E la Juventus resta in agguato : TORINO - Pogba e Mourinho sono sempre più lontani. In tutti i sensi, perché l'ultimo strappo si è consumato dopo che all'invito-richiesta del tecnico di tornare un po' prima dalle ferie post Mondiale ...

Mercato Inter in pressing per Modric - Pogba rivuole la Juve e il Milan ora punta Kovacic : ROMA " Definiti i trasferimenti al Milan di Caldara e Higuain e alla Juve di Bonucci , l'estate torrida sotto la Madonnina si sposta dall'altra parte di Milano, quella nerazzurra. Dopo aver ...