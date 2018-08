Juve | il bilancio della tournéè | Cancelo subito al top | Perin meglio di Szczesny

Il bilancio del mercato : salto in alto Juventus : TORINO - Agosto, mese in cui il mercato tradizionalmente si chiude. Quest'anno, per giunta, per nulla tradizionalmente la chiusura sarà anticipata al 17, un giorno prima che Chievo e Juventus scendano ...

Juventus - quanto vale Higuain a bilancio : a quanto cederlo per evitare minusvalenza : Gonzalo Higuain in uscita dalla Juventus? Le indiscrezioni di mercato non mancano in questo senso. L'articolo Juventus, quanto vale Higuain a bilancio: a quanto cederlo per evitare minusvalenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juve - l'impatto di Cristiano Ronaldo : più 100 milioni a bilancio in tre anni : ... con il suo gruppo di 'Sports advisory' guidato da Andrea Sartori, in un'analisi di 18 pagine dal titolo eloquente: 'Ronaldo economics', ovvero 'L'economia di Ronaldo'. Probabilmente il primo studio ...

Effetto Ronaldo : quanto peserà CR7 sul bilancio della Juventus? : Ronaldo in bianconero, operazione che a tutti gli effetti va a costituire l'affare del secolo. La Juventus si assicura un campione e un'azienda, nient'altro che il terzo sportivo più pagato al mondo dietro a Floyd Mayweather e al rivale Leo Messi secondo Forbes . Eppure Cristiano è stato anche al vertice della classifica, lui che guadagna di sole sponsorizzazioni 40 milioni di euro all'anno,...

Ecco quanto peserà Cristiano Ronaldo sul bilancio della Juventus : Tra costo azienda e ammortamento l'arrivo di CR7 a Torino dovrebbe tradursi in 96,42 milioni di costi a stagione. L'articolo Ecco quanto peserà Cristiano Ronaldo sul bilancio della Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.