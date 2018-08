Ju 52 | la Ju-Air vuole riprendere i voli fra dieci giorni

Regeni - Moavero : anche CAiro vuole verità : 21.36 "Sono stato compiaciuto di ascoltare dal ministro e anche dal governo egiziano una forte volontà di portare l'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni a risultati concreti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Moavero Milanesi, in una conferenza congiunta tenuta al Cairo con il capo della diplomazia egiziana,Sameh Shoukry Si è parlato anche di Libia. "Italia e Egitto condividono la responsabilità geopolitica sulla Libia-ha detto ...

Il ministro degli Esteri ha espresso soddisfazione, durante una conferenza stampa congiunta con il capo della diplomazia Ameh Shoukry, per la volontà del governo egiziano di arrivare a risultati concreti sulla scomparsa del ricercatore

La denuncia dei sindacati in Belgio : "RyanAir vuole sostituire i dipendenti che sciopereranno il 25 e il 26 luglio" : Ryanair ha intenzione di chiamare personale di equipaggi polacchi e tedeschi per sostituire i dipendenti che sciopereranno il 25 e il 26 luglio. La serrata di lavoratori ha portato alla cancellazione, solo a Bruxelles, dell'80% dei voli. La denuncia arriva dal sindacato belga Cne, che s'interroga sulla legalità di tale operazione e in particolare sul rispetto dei tempi di volo.La sigla sindacale ha chiesto alle autorità belghe del ...

Anche Microsoft vuole realizzare i suoi Airpods : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Da che mondo è mondo tra i big della tecnologia quando qualcuno riesce ad uscire sul mercato con un prodotto particolarmente innovativo gli altri seguono a ruota con qualcosa di simile; negli ultimi anni è successo con Amazon e il suo altoparlante smart, ma gli esempi sono innumerevoli. L’ultimo potrebbe riguardare gli auricolari wireless lanciati da Apple qualche mese fa, gli Airpods: gli aggeggini hanno già ...

Affitti brevi - il Fisco vuole i dati sui guadagni : ma Airbnb - Booking e Homeaway non li danno : Il Colosseo a Roma (Pixabay) Torna l’estate. E tornano i suoi tormentoni, compresa l’ennesima puntata della telenovela sulla cedolare secca sugli Affitti brevi per turismo. Entro il 30 giugno l’Agenzia delle entrate ha chiesto agli intermediari che mettono sul mercato le case dei privati i dati sugli incassi dell’anno scorso. Per la precisione, dal primo giugno 2017, quando il nuovo regime sugli Affitti brevi è diventato ...