Joan Baez e Gianni Morandi sul palco insieme

(Di martedì 7 agosto 2018) Sorpresa per il pubblico presente alle terme di Caracalla di Roma durante il concerto di: a un certo punto mentre la leggenda del folk americano si stava esibendo in quello che di fatto è il suo addio ai palchi si è presentato. L’artista italiano con la consueta simpatia ha esclamato “Ci ho messo 50 anni per riuscire a cantare con lei, posso restare?”. Così il pubblico incredulo ha potuto ammirare i due immergersi in un incredibile duetto sulle note di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Prima però la ‘strana coppia’ si è lanciata in un duetto su Un mondo d’amore, cheaveva cantato live nel 2008 da Fabio Fazio a Che tempo che fa. E, a chiudere la parentesi italiana, il guizzo di, che incita il pubblico e intona a cappella Roma nun fa la stupida stasera, cantata con una sola ...