Jimmy il Fenomeno è morto Addio a Luigi Origene Soffrano | era il portafortuna del

Jimmy il Fenomeno è morto - aveva 86 anni : 40 anni di carriera e 150 film di “commedia all’italiana” : Il cinema italiano dice addio a Luigi Origene Soffrano, meglio conosciuto come “Jimmy il Fenomeno”. Il caratterista si è spento lunedì 6 agosto all’età di 86 anni in una casa per anziani di Milano. Un volto altamente espressivo dalla mimica facciale straordinaria, occhi strabici e una risata altisonante: l’immagine di “Jimmy il Fenomeno” nel corso dei 40 anni di carriera ha saputo diventare iconica. Il ...

Addio a Luigi Soffrano - il “Jimmy il Fenomeno” della commedia italiana : Addio a Luigi Soffrano, il “Jimmy il Fenomeno” della commedia italiana L’attore, 86 anni, aveva prestato il volto a moltissimi personaggi, in oltre 150 film. Dopo il picco della sua carriera negli anni '70 e '80, nell'ultimo periodo aveva avuto diversi problemi fisici ed economici Parole chiave: ...

Addio a Luigi Soffrano - il "Jimmy il Fenomeno" della commedia italiana - : L'attore, 86 anni, aveva prestato il volto a moltissimi personaggi, in oltre 150 film. Dopo il picco della sua carriera negli anni '70 e '80, nell'ultimo periodo aveva avuto diversi problemi fisici ed ...

E' morto Jimmy il Fenomeno - caratterista del cinema italiano : Luigi Origene Soffrano, questo il suo vero nome, si è spento a Milano all'età di 86 anni. Ha partecipato ad oltre 150 film...

Addio al comico Jimmy il Fenomeno : 18.45 E' morto, a 86 anni, l'attore caratterista Jimmy il Fenomeno, all'anagrafe Luigi Origene Soffrano. Era pugliese. Noto per lo sguardo volutamente strabico e ruoli "demenziali". In 50 anni ha recitato in 150 film: con Totò e Aldo Fabrizi, fino alla commedia all'italiana Anni 70. Negli Anni 80 sbarca in Tv: è la spalla di Ezio Greggio in 'Drive in'. Carriera interrotta per problemi di salute negli Anni 90: è in sedia a rotelle. Nel 2010 ...

Jimmy IL FENOMENO È MORTO/ Addio a Luigi Origene Soffrano - il saluto del web : "Ci penso io a salutarti" : JIMMY il FENOMENO è MORTO: Addio a Luigi Origene Soffrano, uno dei più grandi caratteristi del cinema italiano. Le ultime notizie: si è spento all'età di 86 anni in una residenza per anziani(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:27:00 GMT)

morto Luigi Origene Soffrano "Jimmy Il Fenomeno" : morto Luigi Origene Soffrano . Per il cinema degli anni '70-'80 è conosciuto come 'Jimmy Il Fenomeno' . Si è spento ad 86 anni in una casa di cura nel Milanese. Lì viveva ormai da circa 15 anni. Per ...

È morto Luigi Origene Soffrano "Jimmy Il Fenomeno" : È morto Luigi Origene Soffrano. Per il cinema degli anni '70-'80 è conosciuto come "Jimmy Il Fenomeno". Si è spento ad 86 anni in una casa di cura nel Milanese. Lì viveva ormai da circa 15 anni. Per anni è stata una icona comica dei film con Lino Banfi, Paolo Villaggio, Ciccio Ingrassia e Franco Franchi. Nel corso degli anni '80 dopo il cinema aveva anche fatto un'esperienza in tv a Drive In con Ezio Greggio su Italia 1. Non ha mai ricoperto ...

Morto Jimmy il Fenomeno - caratterista e comico con più di 150 film in carriera : Il 6 agosto è mancato all’affetto dei suoi cari il comico Jimmy il Fenomeno, pugliese di Lucera classe 1932 (aveva quindi 86 anni compiuti). S’è spento a Milano, dove viveva fin dalla seconda metà degli anni 90. Vero nome Luigi Origene Soffrano, ha collaborato al suo primo film nel 1958 e al suo ultimo – con un ruolo attivo – nel 1998, quarant’anni dopo; il suo punto di forza era la straordinaria mimica facciale, ...

Jimmy il Fenomeno è morto/ Addio a Luigi Origene Soffrano - uno dei più grandi caratteristi del cinema italiano : Jimmy il Fenomeno è morto: Addio a Luigi Origene Soffrano, uno dei più grandi caratteristi del cinema italiano. Le ultime notizie: si è spento all'età di 86 anni in una residenza per anziani(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 17:11:00 GMT)

E' morto Jimmy il fenomeno : All'anagrafe Luigi Origene Soffrano, ma per tutti era Jimmy il fenomeno. L'attore, volto di popolari commedie, si è spento oggi, martedì 7 agosto 2018, all'età di 86 anni nella residenza per anziani di Milano dove residiava da 15 anni a causa di gravi problemi fisici.E' ricordato sopratutto per il suo dialetto e la sua espressività aver presenziato in decine di commedie, sopratutto in quelle sexy all'Italiana. Tanto per citare i più ...