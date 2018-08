Jerome Boateng via dal Bayern Monaco? Tutta colpa del rapper Jay-Z | il retroscena è

sportfair

(Di martedì 7 agosto 2018)potrebbe lasciare ila causa delle sue collaborazioni musicali con ilJay-Z: il legame fra i due non sarebbe andato giù a Rummenigge, fratello di Kevin Princedel Sassuolo, potrebbe lasciare ilper una questione… musicale! Da diversi anni infatti, il centrale tedesco ha intrapreso prima un’amicizia e poi una stretta collaborazione musicale con ilJay-Z. La notizia non sarebbe stata accolta favorevolmente dal, specialmente da Rummenigge che mal sopporta la ‘carriera musicale’ difin dal 2015. Nel 2016 i primi screzi, dopo la sconfitta con il Rostov per 3-2, partita nella qualenon giocò molto bene (per usare un eufemismo) e poi venne sostituito per infortunio. Rummenigge intimò al giocatore di ‘tornare con i piedi per terra’, mentre ...