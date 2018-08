Jeep Grand Cherokee Upland

Jeep Grand Cherokee - La Upland arriva in Italia : La Jeep amplia la gamma Italia na della Grand Cherokee introducendo il nuovo allestimento Upland , caratterizzato da un look più dinamico e da una dotazione particolarmente completa. La nuova versione si posiziona tra le versioni Laredo e Limited proponendosi con un prezzo di 61.700 euro.Dettagli dark. Disponibile unicamente con il 3.0 V6 diesel da 250 CV con cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale permanente Quadra-Trac II con ...

Cristiano Ronaldo - Alla guida di una Jeep Grand Cherokee Trackhawk : Ha fatto discutere già prima di mettere piede sul suolo italiano. E continua ad attirare i riflettori su di sé. Ovviamente per le sue incredibili doti di calciatore, ma anche per lo stipendio stellare da 30 milioni l'anno. Sportivo ammirato e invidiato, Cristiano Ronaldo , appena arruolato d Alla Juventus, ha scatenato la passione e la fantasia di tifosi e non solo. Super Suv. Tra le tante curiosità e le note di colore ce n'è una che riguarda ...

Cristiano Ronaldo : ecco perché il suo arrivo alla Juventus è un grande affare per Jeep : La Juventus pagherà un totale di 112 milioni di euro per portare Cristiano Ronaldo in Italia dal Real Madrid. Ma la squadra italiana non sarà l’unica a guadagnarci dall’arrivo di CR7. Fiat Chrysler Automobiles NV, il cui logo Jeep campeggia sulle maglie della squadra, potrebbe ottenere un enorme incremento pubblicitario nell’affare. Se Ronaldo portasse la Juventus in finale di Champions League, l’esposizione mediatica varrebbe circa 58,3 milioni ...