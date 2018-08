IVA : no all'aumento - nemmeno in forma selettIVA : ...; prestazioni alberghiere; ristrutturazioni edilizie; acquisto o costruzione abitazione non di lusso, che non sia utilizzata come prima casa,; spettacoli teatrali, attività circensi; somministrazione ...

Asti : a Palazzo Mazzetti arrIVA la mostra di Chagall : Ad Asti 'Chagall, colore e magia' Grande soddisfazione da parte dei vertici della Fondazione CrAsti, che gestisce il comparto museale di Palazzo Mazzetti, ad Asti, per l'imminente allestimento della ...

ArrIVA lo SVUOTA TUTTO da EXPERT fino all’1 settembre 2018 : EXPERT lancia il nuovo volantino con un bello SVUOTA TUTTO con sconti fino al 50% fino all’1 settembre dove trovare tanti prodotti scontati EXPERT ed lo SVUOTA TUTTO di settembre EXPERT continua a lanciare offerte molto interessanti e nell’ultimo volantino di agosto che sarà valido fino a settembre 2018 vede un interessante SVUOTA TUTTO con sconti fino al […]

ArrIVA lo SVUOTA TUTTO da EXPERT fino all’1 settembre 2018 : EXPERT lancia il nuovo volantino con un bello SVUOTA TUTTO con sconti fino al 50% fino all’1 settembre dove trovare tanti prodotti scontati EXPERT ed lo SVUOTA TUTTO di settembre EXPERT continua a lanciare offerte molto interessanti e nell’ultimo volantino di agosto che sarà valido fino a settembre 2018 vede un interessante SVUOTA TUTTO con sconti fino al […]

L'opera lirica arrIVA allo Scolacium per Armonie d'Arte FestIVAl : La Traviata di Giuseppe Verdi, L'opera per eccellenza, icona del melodramma nel mondo, martedì 7 agosto sarà in scena, come sempre alle h.22.00, al cospetto delle maestose rovine della chiesa ...

ArrIVA Android Pie - ora lo smartphone si adatta alle nostre abitudini : La nona versione del sistema operativo per mobile di Google è piena di funzioni gestite dall'intelligenza artificiale (Ai). Ha anche in timer grazie al quale possiamo impostare il tempo massimo da dedicare alle app, iniziando dai social network

Le lotte tra allenatori potrebbero arrIVAre su Pokémon GO entro la fine dell’anno : In una recente intervista Niantic si è lasciata sfuggire che le battaglie potrebbero arrivare su Pokémon GO entro la fine del 2018. Se c’è una […] L'articolo Le lotte tra allenatori potrebbero arrivare su Pokémon GO entro la fine dell’anno proviene da TuttoAndroid.

Milan : Kalinic all’Atletico Madrid - trattatIVA quasi chiusa : Nikola Kalinic sta per lasciare il Milan per trasferirsi all’Atletico Madrid di Simeone. Nuovi contatti positivi in queste ore tra i due club e affare ormai davvero alle battute finali. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articolo Milan: Kalinic all’Atletico Madrid, trattativa quasi chiusa sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dc United - Thohir sempre più vicino all’addio : dalla MLS arrIVAto l’ok alla nuova proprietà : Il board della Major League Soccer avrebbe dato l'ok al cambio di proprietà dei Dc United: Thohir pronto ai saluti. L'articolo Dc United, Thohir sempre più vicino all’addio: dalla MLS arrivato l’ok alla nuova proprietà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il gol pazzesco arrIVA dalla Slovenia - finte e numero da vero fenomeno : Il 24enne Nino Kouter mette a segno nel campionato sloveno una rete che sta facendo il giro dei social network. Una giocata strepitosa condita da finte con la suola e tocco magico finale in "rabona" ...

Wall Street apre negatIVA - Dj -0 - 19% : ANSA, - NEW YORK, 6 AGO - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,19% a 25.409,54 punti, il Nasdaq cede lo 0,11% a 7.804,44 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno ...

Milleproroghe - arrIVA l’ok del Senato : il testo passerà alla Camera a settembre : Il decreto Milleproroghe è passato al Senato, con 148 sì, 110 no e 3 astenuti. Il provvedimento adesso passerà alla Camera per la seconda lettura, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.Continua a leggere

La Cina passerà alla settimana lavoratIVA di 4 giorni? - : Ma il vero nemico si chiama Cina La Cina a differenza di tutti gli altri paesi del mondo è passata alla settimana lavorativa di cinque giorni solo 23 anni fa, quando due giorni liberi di seguito ...

Serie A - il VAR arrIVA sui maxischermi allo stadio : replay solo dopo la decisione : Il VAR arriva sui maxischermi allo stadio in Serie A: il replay potrà essere trasmesso solo dopo la decisione dell'arbitro. L'articolo Serie A, il VAR arriva sui maxischermi allo stadio: replay solo dopo la decisione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.