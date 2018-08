Italiano infettato da un' ameba dopo una vacanza in Thailandia | è fuori pericolo

Blastingnews

(Di martedì 7 agosto 2018) Per un 40enne di Treviso le vacanze trascorse inhanno avuto un seguito poco piacevole. Stando a quanto si apprende, l'uomo appena rientrato nel nostro paese si è sentito male. Per il 40enne si è reso necessario il ricovero presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. I medici, sottoponendolo a tutte le analisi del caso, hanno scoperto la presenza di un ascesso al fegato, che gli è stato causato da una, un parassita che si è introdotto nel suo organismo tramite acqua o cibo contaminati. Si tratta di un parassita che può superare le barriere dell'intestino andando a infettare altri organi, anche vitali, col rischio che possano andare in necrosi. Giorgio Scotton, che è primario dell'unità di Malattie infettive del Ca' Foncello, ha dichiarato a Il Gazzettino che le condizioni dell'uomo non destano preoccupazione ed anzi sono buone e in costante miglioramento. Inoltre ha ...