Iran | tornano le sanzioni Usa Trump | ‘Chi fa affari con loro ha chiuso con noi’ Ma

(Di martedì 7 agosto 2018) “Chiunque facciacon l’NON faràcon gli Stati Uniti”. In un tweet del mattino, Donaldha annunciato il ritorno dellecontro l’. “Non chiedo altro che la PACE NEL MONDO, niente di meno, ha aggiunto, che in questo modo non si limita a prendere di mira Teheran ma lancia anche un chiaro avvertimento all’Unione Europea: chi non si adegua alla volontà di Washington rischia una pesante rappresaglia. L’avvertimento di, per il momento, non sembra aver sortito l’effetto desiderato. In visita in Nuova Zelanda, Federica Mogherini, alto rappresentante per gliesteri dell’Unione Europea, ha detto che la Ue incoraggia le imprese a continuare icon l’. Se infatti, a giudizio di, l’non ha dato seguito agli accordi sul nucleare stipulati nel 2015 – ragion per cui gli Stati Uniti, lo scorso maggio, si sono ritirati ...