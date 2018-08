Io sono Mia | Ivano Fossati e Renato Zero hanno chiesto di non figurare nella fiction Rai

Io sono Mia : Ivano Fossati e Renato Zero hanno chiesto di non figurare nel biopic Rai su Mia Martini : Serena Rossi in Io sono Mia Dura la vita dei biopic. Da sempre portare al cinema o in tv le vicende di personaggi realmente esistiti ha costretto sceneggiatori e registi a dover fare i conti con parenti, amici e conoscenti delle personalità oggetto del tributo, in genere piuttosto intimoriti e restii all’idea di vedere mostrata un’immagine diversa, caricaturale, o comunque poco aderente alla realtà del proprio caro e di loro stessi. Non fa ...

Pressione - peso e glicemia sono legati al declino mentale : Pressione bassa, forte perdita di peso e alti livelli di zuccheri nel sangue, quando si manifestano intorno alla mezza età, dovrebbero far scattare un campanello d’allarme. Secondo i risultati di uno studio su Jama Psychiatry, infatti, sono collegati al manifestarsi, anni più avanti, del declino di capacita’ mentali. I ricercatori dell’Università di Bordeaux hanno studiato per 14 anni 785 pazienti con demenza (68,4% con ...

Bonino : 'Non sono di sinistra - col PD nessun rapporto : Renzi visto due volte in vita mia' : Nella puntata di questo giovedì 2 agosto della trasmissione In onda su La7, condotta da Luca Telese e David Parenzo, è intervenuta la senatrice Emma Bonino, leader di +Europa, la quale si è soffermata su vari temi riguardanti l'immigrazione e l'integrazione europea, ma ha anche parlato esplicitamente dei rapporti politici che intercorrono fra la sua formazione e il Partito Democratico [VIDEO], con il quale è stata alleata alle elezioni politiche ...

Oggi sono finite le risorse naturali della Terra. Da domani consumiamo in debito : Mercoledì primo agosto l'umanità avrà consumato tutte le risorse che la natura può rinnovare in un anno e vivrà "a credito" per cinque mesi: la stima è della ong Global Footprint Network, una stima da cui emerge come l'umanità consumi sempre più rapidamente le risorse che ha a disposizione. A partire da Oggi, ...

Gnoli : "È da 80 anni che leggo i marmi - sono la mia passione" : Ti lasci alle spalle un centro commerciale che gravita come un oggetto alieno nelle campagne, già oltre la via Claudia Braccianese. E imbocchi un viale, sconnesso per le radici riaffioranti dei pini marittimi, uscendo dal nostro tempo per entrare in quello immobile di Castel Giuliano, l'antica tenuta di campagna dei marchesi Patrizi Naro Montoro. Il cancello del palazzo è serrato, ma alle tue spalle s'alza una voce. "Ha un appuntamento? Deve ...

Matematico alla University of Miami : “Non so se in Italia avrei fatto carriera - non sono portato al leccaculismo” : Per un cervellone così, abituato a calcolare ogni più piccola probabilità fino all’ultimo decimale, dev’essere sembrato un vero azzardo. Partire e mollare Genova senza uno straccio di borsa di studio e con il rischio di ritrovarsi a fare il cameriere di notte per pagarsi gli studi. Ma un pizzico di fortuna non guasta mai. Nemmeno se come Bruno Benedetti, ricercatore alla University of Miami, la matematica ce l’hai nel sangue e ...

Omaggio Rai a Mia Martini : grande attesa per la fiction biografica 'Io sono Mia' : La Rai omaggerà la compianta cantante calabrese Mia Martini con una fiction biografica che uscirà nei prossimi mesi. Il racconto per immagini dedicata ad una delle più grandi interpreti della canzone italiana farà parte del palinsesto della Rai per la stagione 2018/19. Dopo gli esperimenti riusciti con le storie di vita di Modugno e De Andrè, interpretati rispettivamente da Giuseppe Fiorello e Luca Marinelli, sarà Serena Rossi a rievocare il ...

Cecilia Rodriguez : “sono preoccupata per mia sorella Belen” : Cecilia Rodriguez è preoccupata per la sorella Belen Rodriguez L’amore con Ignazio Moser e la carriera procedono a gonfie vele, eppure c’è qualcosa che turba la serenità di Cecilia Rodriguez. L’ex di Francesco Monte è preoccupata per la sorella Belen, che l’ha aiutata a lasciare l’Argentina e a crearsi una nuova vita in Italia, dove […] L'articolo Cecilia Rodriguez: “Sono preoccupata per mia sorella ...

Incendi Grecia - la Protezione Civile : “Ci sono ancora 100 dispersi”. Tsipras : “Mia responsabilità politica della tragedia” : Il premier greco Alexis Tsipras si è assunto “la responsabilità politica della tragedia” e nel corso del Consiglio dei ministri straordinario, convocato per fare il punto della situazione, ha spiegato di aver indetto il Cdm proprio per “assumersi interamente davanti al popolo greco la responsabilità della tragedia”. “Credo – ha dichiarato – che questo sia un atto dovuto per il premier e per il governo ...

Rugby - Luciano Orquera annuncia il suo ritiro : “sono orgoglioso della mia carriera” : L’ex numero dieci dell’ItalRugby ha deciso di appendere le scarpe al chiodo, dopo aver collezionato 48 caps e 154 punti realizzati con la maglia azzurra Dopo tre stagioni nelle serie minori francesi e con alle spalle 48 caps e 154 punti realizzati con la maglia azzurra di ItalRugby – settimo alltime – l’ex numero dieci della Nazionale Italiana Rugby Luciano Orquera appende le scarpe da gioco al chiodo. Prossimo ai ...

Tg La7 - la sigla non finisce più. Poi arriva Mentana : “Scusate - colpa mia. Ma ci sono cose più importanti del nostro ritardo” : Il telegiornale di La7, in onda ieri sera, lunedì 23 luglio, si è aperto con una sigla insolitamente lunga. Prima del collegamento in studio, sono trascorsi due minuti. Poi è arrivato il direttore, Enrico Mentana: “Scusate il ritardo, la colpa è sostanzialmente mia. Ma ci sono cose successe oggi più importanti del nostro ritardo” ha detto. L'articolo Tg La7, la sigla non finisce più. Poi arriva Mentana: “Scusate, colpa mia. Ma ...

Ritorno lira - un grandissimo successo per Nobel economia. E francobolli in lire si possono ora usare : Si può spedire ancora risparmiando n modo legale con l'uso di francobolli facili anche da reperire. E poi cosa fare in mancato arrivo della posta o ritardo..

Marchionne - parla il presidente dell’Aci Sticchi Damiani : “sono profondamente addolorato” : Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Aci, dice la sua opinione sulla sostituzione di Sergio Marchionne ai vertici di Fca “Sono profondamente addolorato in questo momento così delicato per la grande Famiglia automobilistica italiana e così drammatico per Sergio Marchionne, la sua famiglia e quanti gli sono vicini”. E’ quanto dichiara Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia. ...