' Io | medaglia Fields in matematica | ho fatto il liceo classico | mi ha insegnato il metodo

Alessio Figalli & Co - le storie speciali dietro la medaglia Fields 2018 : Come è stato ampiamente riportato dalle cronache, la Medaglia Fields, considerata il Nobel per la matematica, è andata quest’anno anche a un compatriota. Alessio Figalli è, con nostro grande orgoglio nazionale, il primo italiano a riconquistarla a 44 da quella a Enrico Bombieri dell’Istituto di studi avanzati di Princeton, docente della Scuola Normale di Pisa dal 1974 al 1977. E proprio alla Scuola Normale di Pisa, dove ha ottenuto ...

medaglia Fields rubata poco dopo la cerimonia di premiazione : Caucher Birkar mentre riceve la Medaglia Fields (Foto: AFP/Getty Images) L’edizione 2018 del Congresso internazionale dei matematici verrà ricordata in Italia per la premiazione di Alessio Figalli, classe 1984 cui è stato assegnato l’ambito riconoscimento conferito ai matematici under 40 più brillanti, la Medaglia Fields. Più in generale verrà ricordata negli annali per il furto subìto dal professore curdo Caucher Birkar. Birkar aveva riposto la ...

medaglia Fields - tra i vincitori anche Caucher Birkar : rifugiato curdo che lavora all’Università di Cambridge : Oltre all’italiano Alessio Figalli, del Politecnico di Zurigo, il riconoscimento più prestigioso in campo matematico, la Medaglia Fields, è andato al tedesco Peter Scholze dell’Università di Bonn, all’australiano Akshay Venkatesh dell’Università di Stanford e al rifugiato iraniano di origini curde Caucher Birkar, che lavora nell’Università britannica di Cambridge. “Il Kurdistan era un posto improbabile per un bambino per ...

Rifugiato curdo vince la medaglia Fields - ma gliela rubano alla cerimonia : RIO DE JANEIRO - Il suo primo commento è stato: 'Spero che questa notizia faccia sorridere 40 milioni di curdi in tutto il mondo'. Non poteva immaginare che proprio alla cerimonia di consegna della medaglia Fields qualcuno gli avrebbe tolto il sorriso, rubandogli il premio. Caucher Birkar , curdo iraniano Rifugiato nel ...

medaglia Fields - la vittoria di Alessio Figalli non è casuale : Ogni quattro anni quattro giovani matematici vengono premiati, in occasione del Congresso Mondiale dei Matematici, con la Medaglia Fields, il più prestigioso dei riconoscimenti. Quest’anno, per la seconda volta dopo Enrico Bombieri, ha vinto anche un italiano: Alessio Figalli. Lasciamo da parte le maldicenze sul fatto che non esista un premio Nobel per la matematica; ci sono comunque diversi premi di carattere più o meno generale; il premio ...

L'italiano Alessio Figalli ha vinto la medaglia Fields - il "Nobel" per la matematica : Le equazioni elaborate in questo ambito della matematica descrivono un'ampia gamma di fenomeni in molte discipline, dall'urbanistica all'economia, fino alla meteorologia. Figalli si è occupato in ...

medaglia Fields - quando Figalli diceva : “Situazione in Italia deprimente. Non si può fare ricerca con mille euro all’anno” : Alessio Figalli, vincitore della Medaglia Fields (il “Nobel” della matematica) nel 2005 era all’inizio della sua carriera accademica. Intervistato da UniromaTv, quando allora frequentava la facoltà di Scienze matematiche all’Università di Pisa ma già viaggiava tra Austin e Lione per motivi di studio, dichiarò: “La situazione in Italia è deprimente, fa tristezza. Non si può sperare di fare ricerca con mille euro ...