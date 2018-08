“Io…” Lui | 16 anni | non ce la fa L’ultimo straziante saluto della fidanzatina

caffeinamagazine

(Di martedì 7 agosto 2018) Così piccoli, ma tanto grandi da vivere un dramma con cui è quasi impossibile convivere. Sono stati giorni durissimi. Con l’epilogo più triste. Da quando Blake Ward, 16, è stato ripescato, in condizioni disperate, dai soccorritori dalle acque del mare sulla coste di Tywyn, nel Galles (in Gran Bretagna), fino a quando i medici hanno comunicato che per lui non c’era più niente da fare, Stephanie Ray, di soli 15, è sempre stata lì. Giovanissima, non ha mai lasciato la mano del suo fidanzato. La ragazza ha voluto passare con il suo amore anche gli ultimissimi momentisua vita: come riportano le cronache locali, si è stesa accanto a lui sul letto dell’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool e si è tenuta stretta a lui fino a quando i medici non gli hanno staccato la spina. La foto, scattata dai parenti del ragazzo, è diventata virale in rete ...