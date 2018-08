Internet | la vera regina è Charlotte

vanityfair

(Di martedì 7 agosto 2018) Il fascino della corona, il continuo succedersi di grandi eventi e il regno inglese più lungo di sempre. Gli ingredienti del cocktail Windsor funzionano alla perfezione anche oltre i confini britannici e collezionano consensi e attenzione mediatica in ogni angolo del globo, compresi quelli virtuali. Facebook, Instagram e Twitter rincorrono gli eventi della Royal Family con ammirazione, curiosità e ironia soffermandosi sull’ultimo look di Meghan così come sugli irresistibili bronci di George.LEGGI ANCHEsempre più star, George timidone: i fratelli reali al battesimo di Louis Ma a quanto pare, il vero astro nascente della famiglia è la piccola. Uno degli ultimi titoli del The Sun parla chiaro: «La principessavale di più dei suoi fratelli George e Louis» e si parla di miliardi. Precisamente cinque secondo le stime del Reader’s Digest. Pare che il ...