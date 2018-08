Inter | telenovela Modric Lopetegui stoppa i nerazzurri | “il croato è felice e resta”

calcioweb.eu

: @FcInterNewsit La telenovela sulla cessione da parte dell'#Inter di #JoaoMario , fa sembrare Beautiful un misero cortometraggio. ?? - Ivan_G_1966 : @FcInterNewsit La telenovela sulla cessione da parte dell'#Inter di #JoaoMario , fa sembrare Beautiful un misero cortometraggio. ?? - Pauko93 : RT @LuxBer: Altro capitolo della telenovela 'È l'Inter che ha mollato Vidal'. Peccato che Keita abbia passaporto spagnolo. 'È la stampa be… - 66Juventus : @FBiasin La telenovela Modric serve a tenere calma e fiduciosa la piazza interista fino al 17, salvo poi dire 'eh,… -

(Di martedì 7 agosto 2018)- Il tecnico del Real Madrid,, è tornato a parlare del futuro di, vicino all’, cercando di tranquillizzare i tifosi. “Il presidente ha parlato molto della questione, ma non abbiamo dubbi chesaràdi giocare con noi la prossima stagione e che continuerà a essere un giocatore importante per noi. Ho parlato con lui e non è una cosa privata che io parli con i miei giocatori”, ha spiegato l’allenatore spagnolo nella conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro la Roma. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articolo: “ile resta” CalcioWeb.