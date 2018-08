Inter | per Modric non ci sarà sponsorizzazione esterna

"Real pronto a denunciare Inter a Uefa per Modric" : Il Real Madrid è pronto a denunciare l'Inter alla Uefa per una presunta violazione del fair play finanziario sul caso di Luka Modric. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui il club di ...

Forza Italia - il piano dei sostenitori di Salvini per scalare il partito dall'Interno : Berlusconi spacciato : Un tempo c'erano i Club Forza Silvio. Ora nasce la corrente 'Forza Salvini'. Si tratta di una componente che ha preso vita dentro Forza Italia, stanno aderendo amministratori, consiglieri regionali, ...

Chelsea - fatta per Kovacic. Lo United blinda Pogba e il Real gela l’Inter per Modric : Chelsea, fatta PER KOVACIC- Piede sull’acceleratore per il Chelsa di Sarri. Come riportato dai colleghi di “Marca“, è fatta per il passaggio di Mateo Kovacic al Chelsea. L’affare si chiuderà sulla base del prestito. Primo tassello per i londinesi in attesa di Fekir, altro colpo in dirittura d’arrivo. IL MANCHESTER United blinda Pogba Paul Pogba […] L'articolo Chelsea, fatta per Kovacic. Lo United blinda Pogba ...

Pordenone : operaio Interinale al primo giorno di lavoro muore in un cementificio : Un operaio originario di Taranto è stato trovato morto stamattina in una sala macchine del cementificio di Fanna di proprietà della Buzzi Unicem. Tra le cause ipotizzate un malore per il caldo o una folgorazione elettrica.Continua a leggere

Nuoto – Europei 2018 - doppietta d’oro per Quadarella : Simona fa emozionare l’Italia Intera anche nei 1500 : Simona Quadarella dopo l’oro nei 400 metri stile libero, bissa il successo nei 1500 agli Europei di Glasgow 2018: che prestazione dell’azzurra! Una giornata ricca di medaglie per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018. Dal Nuoto sincronizzato, ai tuffi, fino all mountain bike: tante sono state le gioie per gli azzurri. Dal Nuoto, poi, la gara che ha visto protagonista dei 1500 metri stile libero Simona ...

Pordenone - operaio Interinale muore in un cementificio al primo giorno di lavoro : Era al suo primo giorno di lavoro, assunto come interinale da un’agenzia di Udine, che lo aveva “prestato” a una ditta che si occupa di montaggi di attrezzature meccaniche. L’operaio, Donato Maggi di 37 anni, è stato trovato morto da un collega, pochi minuti dopo le 8 di questa mattina, in una stanza con varie apparecchiature all’interno del cementificio di Fanna (Pordenone) di proprietà della Buzzi Unicem. Era arrivato ...

Nuoto – Europei 2018 - doppietta d’oro per Quadarella : Simona fa emozionare l’Italia Intera nei 1500 : Simona Quadarella dopo l’oro nei 400 metri stile libero, bissa il successo nei 1500 agli Europei di Glasgow 2018: che prestazione dell’azzurra! Una giornata ricca di medaglie per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018. Dal Nuoto sincronizzato, ai tuffi, fino all mountain bike: tante sono state le gioie per gli azzurri. Dal Nuoto, poi, la gara che ha visto protagonista dei 1500 metri stile libero Simona ...

L'Inter stringe i tempi per Modric e cerca Keita. Pogba è in vendita - la Juve ci prova : Il talento francese, neocampione del mondo, ha rotto definitivamente con Mourinho e vuole essere ceduto. L'agente Mino Raiola è uscito allo scoperto: "Voglio portare via Paul Pogba dal Manchester ...

MODRIC ALL'Inter : IL REAL DENUNCIA I NERAZZURRI?/ Ultime notizie "Mundo Deportivo" : semplice tattica di Perez? : MODRIC ALL'INTER, Ultime notizie: offerta super da parte di Suning per il croato, che però non ha ancora rotto con il REAL Madrid. Giorni caldi in Spagna!.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:24:00 GMT)

Calciomercato Parma - che tris per gli emiliani : ufficiale l’arrivo dall’Inter di tre giocatori : Il club emiliano ha ufficializzato l’ingaggio di Biabiany, Dimarco e Bastoni: tutti provenienti dall’Inter Il Parma ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’acquisto di tre giocatori dall’Inter. Il 30enne attaccante Jonathan Biabiany arriva a titolo definitivo, mentre il 21enne terzino Federico Dimarco e il 19enne difensore centrale Alessandro Bastoni approdano in Emilia in prestito annuale. ...

Scuole - mezzo milione di euro per Interventi di manutenzione e adeguamento : Si tratta principalmente di lavori ordinari che rientrano però in una strategia complessiva a favore della scuola che vede anche l'interazione di vari assessorati, come l'assessorato allo Sport per ...

Subito Keita - poi al lavoro per il sogno Modric : l'Inter fa le cose in grande : Colpo a sorpresa dei nerazzurri. È Keita Baldé l'ultimo arrivo (manca l'ufficialità, dettagli da limare) in ordine di tempo...

Kovacic al Chelsea : il croato pronto a lasciare il Real Madrid. Si fa dura per Modric all’Inter : Kovacic Chelsea- L’ex interista è ad un passo dalla squadra di Maurizio Sarri. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Marca. Dalla Spagna sostengono che la situazione si è sbloccata nelle ultime ore dopo che ieri lo stesso Kovacic aveva fatto sapere di rinunciare ad allenarsi per forzare la cessione. Il Chelsea sborserà circa 60 milioni di euro. A questo punto sarà difficile che Perez lasci partire Modric verso l’Inter, visto ...

Kovacic al Chelsea : il croato pronto a lasciare il Real Madrid. Si fa dura per Modric all’Inter : Kovacic Chelsea- L’ex interista è ad un passo dalla squadra di Maurizio Sarri. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Marca. Dalla Spagna sostengono che la situazione si è sbloccata nelle ultime ore dopo che ieri lo stesso Kovacic aveva fatto sapere di rinunciare ad allenarsi per forzare la cessione. Il Chelsea sborserà circa 60 milioni di euro. A questo punto sarà difficile che Perez lasci partire Modric verso l’Inter, visto ...