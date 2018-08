Inter-Modric | il sogno continua | prestito oneroso e contratto da 10 milioni annuali

Real Madrid - Lopetegui spaventa l’Inter : “Perez è stato chiaro su Modric. La ribellione di Kovacic? Ecco la verità” : L’allenatore del Real Madrid ha parlato in conferenza stampa del futuro di Luka Modric, sottolineando come Perez sia stato chiaro sulla sua permanenza Continua a tenere banco in casa Real Madrid il futuro di Luka Modric, il centrocampista croato ha intenzione di chiudere la sua esperienza in Spagna dopo un colloquio con Florentino Perez. AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV La situazione resta in continuo divenire, anche se Lopetegui ha ...

Calciomercato - l'Inter aspetta Modric e piomba su Keita : La strategia dell'Inter comincia a prendere forma, anche in questi ultimi dieci giorni di mercato. La società nerazzurra ha le idee chiare, come le ha sempre avute dall'inizio di questa estate, e si ...

Real Madrid - Lopetegui "stoppa" l'Inter : "Modric è felice qui" : Dopo Florentino Perez , anche Julen Lopetegui brova a blindare Luka Modric. L'allenatore del Real Madrid, infatti, alla vigilia del match di International Champions Cup contro la Roma, si è a lungo ...

Modric all'Inter? L'addio del croato dal Real darebbe il via ad un valzer di top player : Modric è il sogno di mezza estate dell'Inter. Alla fine però, l'affare potrebbe Realmente trasformarsi da un un semplice rumors ad un'operazione difficile che si è concretizzata. Nelle ultime ore infatti, diverse indiscrezioni - le principali arrivano direttamente dagli agenti del croato - hanno rivelato ulteriori possibilita' che l'affare si posso alla fine concretizzare. La volonta' del calciatore sembra essere quella di trasferirsi a Milano, ...

Modric è atterrato a Madrid : ecco la FOTO che immortala il momento. L’Inter vicino al “colpaccio” : Il tormentone di mercato di Luka Modric all’Inter dovrebbe finire presto. Il croato è atterrato a Madrid poco fa e sul profilo Instagram della compagnia aerea “Azimuth Jet” è comparsa la FOTO del suo arrivo all’aeroporto Barajas. C’è grande attesa per l’incontro con Florentino Perez dove Modric chiederà di essere ceduto ai nerazzurri. L’Inter ha già pronta la proposta: 4 anni di contratto a 10 ...

Inter - Stankovic non ha dubbi : “Modric all’Inter porterebbe più qualità di CR7 alla Juve” : Inter, Stankovic NON HA dubbi- Dejan Stankovic Intervistato da “Sport Klub“, ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto significative sul potenziale passaggio di Modric in nerazzurro. L’ex campione Interista ha sottolineato uno strano paragone con Cristiano Ronaldo, affermando alcune dichiarazioni piuttosto significative. “MODRIC ALL’Inter MEGLIO DI CR7 alla JUVE” Stankovic ha dichiarato: “Modric in ...

Calciomercato Inter - aumenta la fiducia intorno all’affare Modric : gli ultimi aggiornamenti : Previsto nei prossimi giorni l’incontro tra Florentino Perez e Luka Modric, il centrocampista croato è ancora convinto di dire addio ai blancos. L’Inter attende con fiducia Cresce la fiducia in casa Inter per quanto riguarda l’operazione Modric, il centrocampista croato è ancora intenzionato a dire addio al Real Madrid e conta di farlo nell’incontro in programma tra mercoledì e giovedì con Florentino Perez. ...

Modric - la doppia offerta di Suning : presente all'Inter - futuro in Cina (RUMORS) : Luka Modric e l'Inter, un matrimonio che potrebbe concretizzarsi in questa sessione di mercato nel modo più inaspettato possibile. Dopo aver mollato Vidal, accasatosi al Barcellona pochi giorni fa, l'Inter non vuole farsi scappare il croato vicecampione del mondo, stella del Real Madrid. L'idea non è affatto campata per aria, perchè i primi contatti con l'entourage del giocatore ci sarebbero stati già diverse settimane fa ed il diretto ...

Inter - cresce l'attesa per l'incontro Modric-Real. Barcellona in pressing su Pogba. Kalinic-Atletico Madrid : Da Modric a Rabiot , passando per Pogba e Pjanic : sarà la settimana dei centrocampisti, veri e illustri protagonisti di questa bollente fase di calciomercato. L'effetto domino potrebbe essere ...

MODRIC ALL'Inter - PRONTO PIANO DI SUNING/ Ultime notizie : il croato sbarca a Madrid - presto summit con Perez : MODRIC ALL'INTER, Ultime notizie: la società cinese prepara l'offerta per il centrocampista croato del Real Madrid. Sul piatto contratto di 4 anni e pensione dorata in Cina.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 15:03:00 GMT)

Calciomercato Inter – Il piano per arrivare a Modric : scende in campo Suning - ingaggio monstre fino a fine carriera : L’Inter studia il piano per arrivare a Luka Modric: scende in campo anche Suning che propone un ricco contratto in maglia nerazzurra e un successivo ingaggio monstre al Jiangsu a fine carriera Ore di grande fermento in casa Inter per una delle trattative di Calciomercato più calde degli ultimi anni. I nerazzurri provano a studiare il piano per far diventare realtà il sogno che porta a Luka Modric. Il croato avrebbe fatto sapere di ...