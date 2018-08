Inter | Modric ha chiesto al Real di non allenarsi

Chelsea - fatta per Kovacic. Lo United blinda Pogba e il Real gela l’Inter per Modric : Chelsea, fatta PER KOVACIC- Piede sull’acceleratore per il Chelsa di Sarri. Come riportato dai colleghi di “Marca“, è fatta per il passaggio di Mateo Kovacic al Chelsea. L’affare si chiuderà sulla base del prestito. Primo tassello per i londinesi in attesa di Fekir, altro colpo in dirittura d’arrivo. IL MANCHESTER United blinda Pogba Paul Pogba […] L'articolo Chelsea, fatta per Kovacic. Lo United blinda Pogba ...

Telenovela Modric : il croato si allontana dall’Inter - posa con la terza maglia del Real [FOTO] : Modric INTER– Il Real Madrid cerca di blindare il suo fuoriclasse croato anche via social. Come dimostra la campagna di presentazione della terza maglia per la stagione entrante – pubblicata sui canali ufficiali del club – che vede, tra le altre, la foto Luka Modric con indosso la nuova casacca color arancio. Un modo indiretto, scrivono i giornali spagnoli, per chiarire che il sogno croato resterà probabilmente tale per ...

L'Inter stringe i tempi per Modric e cerca Keita. Pogba è in vendita - la Juve ci prova : Il talento francese, neocampione del mondo, ha rotto definitivamente con Mourinho e vuole essere ceduto. L'agente Mino Raiola è uscito allo scoperto: "Voglio portare via Paul Pogba dal Manchester ...

MODRIC ALL'Inter : IL REAL DENUNCIA I NERAZZURRI?/ Ultime notizie "Mundo Deportivo" : semplice tattica di Perez? : MODRIC ALL'INTER, Ultime notizie: offerta super da parte di Suning per il croato, che però non ha ancora rotto con il REAL Madrid. Giorni caldi in Spagna!.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:24:00 GMT)

Subito Keita - poi al lavoro per il sogno Modric : l'Inter fa le cose in grande : Colpo a sorpresa dei nerazzurri. È Keita Baldé l'ultimo arrivo (manca l'ufficialità, dettagli da limare) in ordine di tempo...

Kovacic al Chelsea : il croato pronto a lasciare il Real Madrid. Si fa dura per Modric all’Inter : Kovacic Chelsea- L’ex interista è ad un passo dalla squadra di Maurizio Sarri. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Marca. Dalla Spagna sostengono che la situazione si è sbloccata nelle ultime ore dopo che ieri lo stesso Kovacic aveva fatto sapere di rinunciare ad allenarsi per forzare la cessione. Il Chelsea sborserà circa 60 milioni di euro. A questo punto sarà difficile che Perez lasci partire Modric verso l’Inter, visto ...

Modric - il Real vuol denunciare l'Inter : ANSA, - ROMA, 7 AGO - Il Real Madrid è coinvolto suo malgrado nella vicenda legata al possibile addio di Luka Modric, che va a caccia dell'ultimo contratto della carriera sulla soglia dei 34 anni. Il ...

Modric - il Real Madrid va all'attacco. Dalla Spagna : "Vuole denunciare l'Inter" : Il centrocampista leader della Croazia vicecampione del mondo è scontento, ha un contratto che scadrà tra due anni e vorrebbe una nuova sfida: la tentazione Inter è fortissima. Dall'altra parte il ...

Telenovela Modric - il Real Madrid minaccia l’Inter : pronta la denuncia all’Uefa : INTER Modric- Ormai è il segreto di pulcinella, il croato vice campione del mondo, vuole i nerazzurri ed è pronto ad un vero e proprio braccio di ferro con il Real Madrid. I madrileni, dal canto, loro le tenteranno tutte (anche la denuncia all’Uefa) per tenere Modric, dopo la pesante cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Scrive El mundo: “Modric è seriamente tentato dall’offerta dell’Inter e i suoi agenti stanno spingendo ...

Inter scatenata : ecco Keita! Nasce un attacco stellare. Ed i tifosi attendono Modric [CIFRE e DETTAGLI] : CALCIOMERCATO Inter- È Keita Baldé, come abbiamo scritto ieri sera, il colpo a sorpresa dei nerazzurri. L’ex laziale tornerebbe in Italia dopo una sola stagione al Monaco. Un anno fa arrivò nel Principato per 30 milioni più bonus, oggi l’Inter lo porterebbe in nerazzurro per gli stessi 30 milioni, con la formula del prestito con diritto di riscatto. La società nerazzurra lavorava da settimane sottotraccia, ieri è arrivata ...

Modric - la doppia offerta di Suning : presente all'Inter - futuro in Cina (RUMORS) : Luka Modric e l'Inter, [VIDEO]un matrimonio che potrebbe concretizzarsi in questa sessione di mercato nel modo più inaspettato possibile. Dopo aver mollato Vidal, accasatosi al Barcellona pochi giorni fa, l'Inter non vuole farsi scappare il croato vicecampione del mondo, stella del Real Madrid. L'idea non è affatto campata per aria, perchè i primi contatti con l'entourage del giocatore ci sarebbero stati gia' diverse settimane fa ed il diretto ...