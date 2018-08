Inter-Keita | è quasi fatta | le cifre dell’affare che porterebbero il senegalese di

sportfair

: #Inter Nuova idea oltre al sogno Modric, si lavora per un esterno: contatti per Keita Baldé del Monaco, pallino di… - FabrizioRomano : #Inter Nuova idea oltre al sogno Modric, si lavora per un esterno: contatti per Keita Baldé del Monaco, pallino di… - DiMarzio : #Calciomercato #Inter, non solo #Modric: ritorno di fiamma per #KeitaBaldé, ipotesi di scambio con #Candreva - FabrizioRomano : Keita è extracomunitario, fa l’esterno o la seconda punta, è ritenuto perfetto dall’Inter: non si affondava su Vida… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Baldèvicino a firmare per l’, dopo appena un anno al Monaco ilpotrebbe tornare in Italia Dopo il mancato acquisto di Vidal, volato a Barcellona, l’torna sul mercato in maniera prepotente. Ausilio è sceso in campo per portare a Milano Baldè. Il, con passaporto spagnolo, potrebbe essere un’altra pedina della squadra di Spalletti al via del campionato. Vicinissimo è infatti l’accordo tra i nerazzurri ed il Monaco, pronto a cedere, dopo appena una stagione, l’ala sinistra all’per 30 milioni di euro. Con un prestito con diritto di riscatto,potrebbe tornare in Italia, dopo la sua avventura nella Lazio.L'articolo, è: ledell’affare cheil(di nuovo) in Italia SPORTFAIR.