Inter | è Keita la sorpresa | prestito o scambio

Inter - l'idea per Keita Baldé : se Modric... : Secondo Sky Sport , l'idea Keita Baldé prescinde da Modric in casa Inter. Il croato sarebbe un regalo di Suning; ma se firmerà o meno per i nerazzurri sarà indifferente per gli altri acquisti, esterno offensivo ...

Inter-Keita - è quasi fatta : le cifre dell’affare che porterebbero il senegalese (di nuovo) in Italia : Baldè Keita vicino a firmare per l’Inter, dopo appena un anno al Monaco il senegalese potrebbe tornare in Italia Dopo il mancato acquisto di Vidal, volato a Barcellona, l’Inter torna sul mercato in maniera prepotente. Ausilio è sceso in campo per portare a Milano Baldè Keita. Il senegalese, con passaporto spagnolo, potrebbe essere un’altra pedina della squadra di Spalletti al via del campionato. Vicinissimo è infatti ...

Inter boom : ecco Keita! Accordo ad un passo per 30 milioni : Più che Mister X, Mister K. È Keita Baldé il colpo a sorpresa della fine del mercato Interista. Abbiamo detto fine, ma potrebbe non essere finita: l'ex laziale è tutto fuorché un'alternativa a Modric, ...

Doppio nodo Keita : la strategia dell'Inter : Non solo Candreva nel calderone: come spiega il 'Corriere dello Sport', le parti stanno parlando anche di Dalbert , già inseguito dai monegaschi di recente. Si valutano le possibilità di uno scambio ...

Inter - assalto a Keita : trattativa avviata col Monaco : Mentre i tifosi sognano l'arrivo di Modric - per cui si continua a lavorare in attesa dell'incontro tra il croato e Florentino Perez -, l'Inter si è fatta sotto con il Monaco per Keita Baldé, che nelle ultime ore pare sempre più vicino al club di Suning. Una trattativa tenuta sotto traccia per settimane ma che nella serata di lunedì ha avuto l'accelerazione decisiva: accordo praticamente raggiunto sulla base di un prestito con riscatto fissato a ...

Colpo a sorpresa dell’Inter : acquistato Keita - accordo ad un passo con il Monaco : CALCIOMERCATO INTER- Colpo a sorpresa dei nerazzurri che stanno per chiudere per il forte attaccante, ex Lazio, Keita Balde. Con il Monaco affare quasi chiuso con la base di un prestito con diritto di riscatto. L’acquisto di Keita consentirà all’Inter di poter completare il reparto offensivo: con l’ex Lazio, Icardi, Lautaro Martinez, Nainggolan, Perisic, Candreva, Politano l’attacco è stellare ed i tifosi possono ...

Calciomercato Inter - obiettivo Keita del Monaco : ipotesi scambio con Candreva : Il sogno Modric vivo più che mai, perché l'Inter è in fiduciosa attesa dell'incontro che ci sarà tra mercoledì e giovedì tra il centrocampista croato e Florentino Perez. Un faccia a faccia che sarà ...

L'Inter piomba su Keita : accordo vicino col Monaco : Effetto Modric sull'Europa: un giro che stuzzica L'Inter super attacco - Sulla Gazzetta dello Sport di domani troverete tutti i dettagli di questa trattativa che sta per consegnare a Luciano ...