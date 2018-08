Insulti choc a Salvini sul muro | Sei un uomo pieno di m

Foggia - Insulti choc a Salvini sul muro di fronte alla prefettura : Matteo Salvini è a Foggia dopo i due drammatici incidenti di sabato e lunedì in sono morti 16 migranti. Erano stipati in camioncini guidati da caporali che li portano nei campi per la raccolta estiva.Il ministro dell'Interno è voluto andare in Puglia per mostrare la volontà del governo di rispondere alla piagha del caporalato che, nonostante la legge prodotta due anni fa, è ancora una realtà in molte zone del Sud. Sul caporalato - ha detto il ...

Palermo : padre ballerino pestato - mio figlio sotto choc per quegli Insulti razzisti (2) : (AdnKronos) - "Non è affatto così - dice - E' falsissimo, mio figlio non ha detto proprio niente. Era fuori dal pub quando è stato avvicinato da questi due che lo hanno molestato facendogli cadere il cappellino a terra". Il papà di Davide ha la data di nascita del figlio tatuata sul braccio: "Lo abb

Palermo : padre ballerino pestato - mio figlio sotto choc per quegli Insulti razzisti : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Mio figlio è ancora sotto choc per quegli insulti che ha subito durante il pestaggio davanti al pub. La frattura scomposta della mandibola guarirà, almeno spero, seppure con fatica, ma quegli insulti come 'negro di merda, torna al tuo paese' non riesce a dimenticarli.

Palermo : padre ballerino pestato - mio figlio sotto choc per quegli Insulti razzisti (2) : (AdnKronos) – “Non è affatto così – dice – E’ falsissimo, mio figlio non ha detto proprio niente. Era fuori dal pub quando è stato avvicinato da questi due che lo hanno molestato facendogli cadere il cappellino a terra”. Il papà di Davide ha la data di nascita del figlio tatuata sul braccio: “Lo abbiamo adottato quando aveva appena 40 giorni – dice quasi con le lacrime agli occhi – ...

Palermo : padre ballerino pestato - mio figlio sotto choc per quegli Insulti razzisti : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – “Mio figlio è ancora sotto choc per quegli insulti che ha subito durante il pestaggio davanti al pub. La frattura scomposta della mandibola guarirà, almeno spero, seppure con fatica, ma quegli insulti come ‘negro di merda, torna al tuo paese’ non riesce a dimenticarli. Il suo paese è l’Ittalia”. A parlare con l’Adnkronos è Giuseppe Mangiapane, il padre di Davide ...

Piove l'odio su Marchionne : Insulti social e titoli choc : "E così Fiat". Un titolo che ad alcuni provoca "disgusto" e che ora fa infiammare la polemica politica sul Manifesto e su chi, sui social e non, sembra scherzare con le condizioni di vita di Sergio Marchionne. Arrivando in alcuni casi anche ad augurargli la morte.Che la figura dell'ex ad di Fca potesse dividere l'opinione pubblica è ovviamente normale. In fondo, è con la sua mano ferma nella relazione con i sindacati (specialmente la Fiom) che ...

Bologna - Insulti choc a Salvini Il ministro : "Non ci fate paura" : Ancora una volta Salvini finisce nel mirino. Questa volta gli insulti al ministro degli Interni sono arrivati con una foto che da qualche giorno è contornata da scritte offensiove all'interno di un parcheggio a gestione Tper. A segnalare l'immagini con gli insulti al ministro degli Interni è stata la senatrice leghista e sottosegretario ai Beni Culturali, Lucia Borgonzoni. "È lì da almeno tre giorni, quindi mi chiedo se ci siano dei controlli", ...