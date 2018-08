Indonesia | terremoto | 2700 i turisti evacuati da isole Gili

Aldo Montano il suo racconto choc sul terremoto in Indonesia : Aldo Montano era in vacanza in Indonesia, insieme alla moglie Olga Plachina e si sono trovati dover vivere l’esperienza del terremoto che ha colpito l’isola di Lombok con ripercussioni anche a Bali. Montano durante un’intervista ha raccontato quei momenti di terrore: «Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di terremoto e il terrore dell’allarme tsunami». Una notte di grande paura per Aldo Montano ...

Il numero di morti per il terremoto nell’isola Indonesiana di Lombok è salito a 105 : Il numero di morti del terremoto che domenica scorsa ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia, è salito a 105. Le scosse hanno causato il crollo di centinaia di edifici, molti dei quali abusivi e costruiti con materiali scadenti. Almeno 20 mila The post Il numero di morti per il terremoto nell’isola indonesiana di Lombok è salito a 105 appeared first on Il Post.

Terremoto Indonesia - i quartieri distrutti e la moschea crollata : le immagini di Lombok dal drone : A distanza di quasi due giorni dal Terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito l’Indonesia, un drone ha registrato le immagini di ciò che resta dell’isola di Lombok: interi quartieri distrutti, la moschea crollata e piegata su se stessa. Dall’isola è ancora in corso la fuga di turisti, mentre i morti accertati sono 105. Dalle macerie della moschea è stato tratto in salvo un uomo e secondo fonti locali ci sono ancora persone ...

TERREMOTO INDONESIA: "LOMBOK isola di MORTI". Un turista italiano rivela: "C'è una connazionale gravemente ferita".

Terremoto Indonesia : 7mila turisti evacuati - hanno già lasciato le isole Gili : Sono circa 7mila i turisti già evacuati dall’arcipelago delle Gili, in Indonesia, in seguito al violento Terremoto di magnitudo 7.0 che ha sconvolto l’isola domenica scorsa. I turisti, tra i quali decine di italiani, lasciano le isole di Air, Meno e Trawangan, al largo della costa nord-occidentale di Lombok, vicino all’epicentro del Terremoto che ha colpito la regione. Il ministro per il coordinamento di politica e sicurezza, ...

Terremoto in Indonesia - parlano gli italiani : 'Sotto il sole senza cibo e acqua' : Il campione di scherma ha raccontato ieri alla Gazzetta dello Sport la sua esperienza: ' È stato terribile , hotel distrutto, per fortuna eravamo già andati a cena e poi abbiamo passato tutta la ...

Bloccata in Indonesia - bolzanina nell'inferno del terremoto : BOLZANO . Il paradiso si è trasformato in inferno nel giro di pochi secondi. E all'improvviso, la vacanza in Indonesia di Giulia Degasperi, bolzanina, venticinque anni compiuti il 3 agosto, è ...

Devastante terremoto in Indonesia - coppia di italiani superstiti : “Vivi per miracolo” : Mario e Carlotta raccontano la loro "drammatica" esperienza. Si trovavano in vacanza in Indonesia quando "ci è crollato tutto addosso, sul posto non abbiamo ricevuto assistenza". Intanto continua il lavoro dei soccorritori. Estratto un sopravvissuto tra le macerie di una moschea.Continua a leggere

Terremoto Indonesia - circa 100 morti. Uomo estratto vivo dalle macerie - : Si contano vittime e danni dopo il sisma di magnitudo 7 che ha colpito l'isola di Lombok. Ma i numeri potrebbero salire: i soccorritori sono ancora a lavoro e alcune zone non sono state ispezionate. Il sopravvissuto era sotto il tetto crollato della moschea di Jabal Nur--Si continua a scavare in Indonesia dopo il Terremoto di magnitudo 7 che ha colpito l'isola di Lombok due giorni fa (LE FOTO). I morti accertati al momento sono almeno 98, ma è ...

Uomini e Donne trono classico: nel bel mezzo della sua vacanza in Indonesia in compagnia del suo attuiale fidanzato, Federico Piccinato, Sonia Lorenzini rassicura i fan dopo il terremoto in Indonesia: "Stiamo bene"

Terremoto in Indonesia : Aldo Montano racconta il disastro : L’Apocalisse - io e Olga vivi per miracolo : Aldo Montano si trova in Indonesia, dove insieme alla moglie Olga Plachina si è trovato a dover vivere l’esperienza del Terremoto che ha colpito l’isola di Lombok con ripercussioni anche a Bali. Il campione ha raccontato qyuei momenti di terrore: «Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di Terremoto e il terrore dell’allarme tsunami», ha raccontato all’ANSA. Una notte di grande ...

Terremoto in Indonesia - oltre 140 morti e centinaia di feriti - fino a 20mila sfollati a Lombok : Si aggrava il bilancio delle vittime del Terremoto che ha colpito l'isola di Lombok in Indonesia: secondo gli ultimi aggiornamenti della autorità i morti sono oltre 140 mentre si registrano centinaia ...