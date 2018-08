Incidenti sul lavoro | operaio trovato morto in cementificio Era il suo primo giorno

Incidenti in Montagna : precipita cordata sul Monte Bianco - morti 3 alpinisti : Tre alpinisti di una stessa cordata sono morti nel settore francese dei Dômes de Miage, a circa 3.600 metri d’altitudine nel massiccio del Monte Bianco, al confine tra Italia e Francia. All’origine dell’incidente vi sarebbe lo svitamento dell’attrezzatura. L’identità delle vittime non è stata resa nota. Sul posto è intervenuto il Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Chamonix per il recupero dei corpi. Ieri un altro alpinista è ...

Incidenti in Montagna : precipita sul Monte Rosa - morto alpinista : Grave incidente ieri mattina sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa: un alpinista è morto mentre stava scalando da solo Punta Dufour (4.634 metri). E’ precipitato poco prima di raggiungere la vetta, cadendo per centinaia di metri. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto sul ghiacciaio del Gorner: non è ancora stato identificato. Sul posto i soccorritori di Air Zermatt e la polizia cantonale del Vallese. L'articolo ...

Incidenti in Montagna : precipita sul massiccio del Monte Bianco - muore alpinista : Un alpinista ha perso la vita sul massiccio del Monte Bianco: l’uomo è precipitato dalla cresta sud dell’Aiguille Noire de Peuterey. In corso il recupero da parte del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves e del Soccorso alpino valdostano. Illeso il compagno di scalata, rimasto bloccato in parete e recuperato dai soccorritori. La vittima è precipitata per 200-300 metri. L'articolo Incidenti in Montagna: precipita sul ...

Incidenti in Montagna : alpinista muore sul versante francese del massiccio del Monte Bianco : Un uomo è morto ieri sul versante francese del massiccio del Monte Bianco: l’alpinista svizzero 71enne era in cordata con una guida 57enne, suo connazionale. I due procedevano lungo la via normale per il Mont Blanc de Tacul quando sono precipitati: la guida alpina è sopravvissuta. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista muore sul versante francese del massiccio del Monte Bianco sembra essere il primo su Meteo Web.

Due Incidenti sulla statale sorrentina : 4 feriti e traffico in tilt : Castellammare. Due incidenti stradali in circa tre chilometri di statale sorrentina: quattro feriti e traffico in tilt. Domenica da dimenticare sul tratto di strada statale tra l'uscita di Gragnano e ...

Traffico autostrade - bollettino viabilità/ Ultime notizie : code sull’A9 in direzione nord - segnalati Incidenti : Traffico autostrade, weekend da bollino rosso. Ultime notizie, viabilità: code sull’A9 in direzione Svizzera, code anche a Massa in direzione nord e in generale Traffico sostenuto(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 11:56:00 GMT)

Incidenti all'interno della Chimet : aperte due inchieste sull'accaduto : Due inchieste di polizia giudiziaria saranno aperte ufficialmente in queste ore. L'ipotesi di reato è lesioni aggravate in conseguenza alla mancata ottemperanza delle normative sulla sicurezza ...

Incidenti in Montagna : crollano rocce - 42enne muore sul Cervino : Grave incidente a monte del rifugio Orionde’ Duca degli Abruzzi (2.802 metri): dopo avere scalato il Cervino, un alpinista polacco 42enne stava rientrando a valle con l’amico, e, per riposarsi, si è appoggiato a delle rocce su una parete. I sassi sono crollati e l’uomo è precipitato per circa 50 metri. Gli accertamenti sono stati condotti dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, che ha ricostruito ...

Incidenti : Venezia - sulla A57 scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso al minore olandese, che ...

Incidenti : Venezia - sulla A57 scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo

Incidenti : Venezia - sulla A57 scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso al minore olandese, ...

Incidenti sul lavoro : area con più morti è il Nord-Est - : Secondo il rapporto semestrale dell'Inail , la maggior parte dei decessi, 419, avviene nel settore dell'industria. Segue l'agricoltura con 43. La Lombardia la regione con più denunce: 69

Incidenti sul lavoro - Inail : 469 morti nei primi sei mesi del 2018 | : Le vittime sono 4 in meno rispetto al primo semestre del 2017. Una morte su due ha coinvolto lavoratori di età compresa tra i 50 e i 64 anni. Tornano ad aumentare le denunce di malattia professionale, ...

Incidenti sul lavoro - Inail : 473 morti nei primi sei mesi del 2018 - : Le vittime sono 4 in meno rispetto al primo semestre del 2017. Una morte su due ha coinvolto lavoratori di età compresa tra i 50 e i 64 anni. Tornano ad aumentare le denunce di malattia professionale, ...