Incidente di Bologna | Toninelli | seguiamo da vicino sviluppi vicenda

Andrea Anzolin - chi è autista del tir morto nell'Incidente/ Ultime notizie Bologna : era a 15 metri dal cratere : Andrea Anzolin, chi è autista del tir morto nell'incidente di Bologna. Le Ultime notizie: il corpo senza vita è stato trovato a 15 metri dal cratere. (Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:23:00 GMT)

Bologna - la Procura : «Forse un colpo di sonno a causare l'Incidente». Identificato il corpo dell'autista : Potrebbe essere stato «un colpo di sonno dell'autista dell'autocisterna o un momento di distrazione» a provocare il rogo di Borgo Panigale, vicino Bolgona. «Ma...

Incidente Bologna : un morto e 145 feriti - quattro gravi ma non in pericolo di vita : E' di un morto e 145 feriti, tra cui quattro gravi ma non in pericolo di vita, il bilancio dell'esplosione e del violento incendio di ieri sul raccordo autostradale di Bologna, all'altezza di Borgo Panigale. I feriti gravi sono i pazienti ricoverati nei centri grandi ustionati a Parma e a Cesena. I numeri sono stati diffusi dall'Ausl di Bologna: la maggior parte delle persone che sono ricorse alle cure mediche sono ...

BOLOGNA - INCENDIO ED ESPLOSIONE A14/ Ultime notizie Incidente video : autista tir morto per colpo di sonno? : INCENDIO a BOLOGNA ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, un morto e 68 feriti(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Incidente di Bologna : sono 145 i feriti - 4 gravi. Ecco cosa è successo : La carcassa dell’autobotte è rimasta sospesa fra due livelli stradali dopo il crollo del ponte. Il bilancio dei feriti dell’Incidente avvenuto ieri a Bologna, sullo snodo autostradale che collega la A1 e la A14, all’altezza di Borgo Panigale, è aumentato di ora in ora ...

Incidente Bologna - parla il poliziotto eroe : “Ero a 20 metri dal ponte quando c’è stata quell’enorme esplosione” : “Ero a 20 metri dal ponte quando c’è stata quell’enorme esplosione“. All’ospedale di Cesena dove è ricoverato, Riccardo Muci è diventato per tutti “un eroe” e ha ricevuto la visita del premier Giuseppe Conte, al quale ha raccontato l’inferno vissuto lunedì sotto il cavalcavia della A14 a Bologna, quando la cisterna che trasportava Gpl è esplosa. “Appena sceso dall’auto – ha detto – ho ...

Incidente Bologna : ipotesi colpo di sonno o distrazione : L'Incidente di Borgo Panigale potrebbe essere stato causato da "un colpo di sonno o un momento di distrazione, ma è ancora troppo presto per dirlo con certezza". Ad avanzare l'ipotesi è il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, ai microfoni del Giornale Radio Rai.Sul caso è stato aperto "il fascicolo a carico di ignoti - ha aggiunto - dove si ipotizza il disastro colposo e ovviamente il reato di omicidio, lesioni colpose ...

Incidente a Bologna - Conte visita i feriti dell'esplosione : ipotesi di un colpo di sonno per l’autista : Il premier in visita ai feriti a Cesena e Bologna: sono 145 le persone rimaste coinvolte nell'Incidente. Riaperta una carreggiata sul raccordo tra l’A1 e l’A14. Toninelli: «Più tecnologia sui Tir». Ponte crollato, il procuratore esclude difetti di costruzione

Incidente a Bologna. Morto Andrea Anzolin della Loro di Lonigo : E’ stata identificata la vittima dello spaventoso Incidente avvenuto ieri a Bologna. E’ Andrea Anzolin, 42 anni, vicentino che lavorava per un’impresa di commercio e distribuzione di carburante della provincia di Vicenza. Era un autista esperto, che da molti anni guidava mezzi che trasportano materiale infiammabile.--La vittima è l’autista del tir che, secondo le prime ricostruzioni, ha tamponato il camion che ha poi preso fuoco. Andrea Anzolin ...

Incidente Bologna - Conte dai feriti : "Fortunati vista la dinamica" : Incidente Bologna, Conte dai feriti: "Fortunati vista la dinamica" Il premier agli ospedali di Cesena e Bologna incontra le persone coinvolte nell’Incidente di ieri : “Tutti in via di guarigione, ringrazio i soccorritori”. I testimoni: "Un inferno di fuoco". Nel frattempo è stato riaperto il tratto autostradale ...

Incidente a Bologna - M5S contro Pd : “Usare la strage per rilanciare la Tav è da sciacalli” : Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano attacca su Twitter il dem Anzaldi: "Le affermazioni di Anzaldi sull'Incidente di ieri a Bologna sono vergognose. Non si tratta di semplici strumentalizzazioni ma di fatti gravissimi". Il deputato Pd: "Ecco a cosa serve la Tav, a far viaggiare più merci su rotaia e ridurre il numero di camion in strada, a ridurre il rischio che una distrazione provochi una strage".Continua a leggere

Incidente Bologna - Conte : vigilare sempre : 12.14 "vigilare sugli standard di sicurezza: vale per il trasporto su strada, ferroviario,a tutti i livelli". Così il premier Conte che, a Bologna, ha visitato i feriti dell'Incidente di ieri e sorvolato in elicottero il luogo dove è crollato il ponte sull'autostrada A14. "Non mi sembra ci siano smagliature nella legislazione, si può discutere se estendere l'art.10 del codice della strada anche al trasporto di sostanze pericolose.Rispetto a ...