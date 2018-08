Incidente Bologna | la concitata telefonata del poliziotto eroe | audio

ANDREA ANZOLIN - CHI È AUTISTA DEL TIR MORTO NELL'Incidente/ Bologna - l'audio della Polizia : "Scoppia tutto!" : ANDREA ANZOLIN, chi è AUTISTA del tir MORTO NELL'INCIDENTE di Bologna. Le ultime notizie: il corpo senza vita è stato trovato a 15 metri dal cratere. (Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 17:01:00 GMT)

Incidente Bologna - Toninelli : “Per la ricostruzione non meno di 5 mesi. Dalle simulazioni nessun disagio per il traffico” : Ci vorranno “non meno di cinque mesi” per la ricostruzione del raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, distrutto dall’esplosione di un’autocisterna con materiale infiammabile che ha ucciso una persona e ferite altre 145. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli nell’informativa sull’Incidente in Senato, sostenendo però che “le simulazioni sul ...

Incidente Bologna - il premier Conte in visita ai feriti in ospedale : Incidente Bologna, il premier Conte in visita ai feriti in ospedale Il presidente del Consiglio si è recato a Cesena e Bologna dove sono ricoverate le persone coinvolte nell'esplosione del 6 agosto sul raccordo tra la A1 e la A14 a Borgo Panigale. Una carreggiata dell'autostrada, intanto, è stata riaperta. LA ...

Incendio tangenziale Bologna - la telefonata concitata alla sala operativa della polizia : “C’è stato un Incidente enorme - un’autocisterna è in fiamme” : La polizia ha diffuso un primo audio delll’incidente che si è verificato ieri a Bologna, dove sul raccordo della A14, all’altezza di Borgo Panigale, un tamponamento ha causato un Incendio che ha provocato un morto e un centinaio di feriti. La conversazione è tra la sala operativa della questura di Bologna e il poliziotto Riccardo Muci, fra i primi a intervenire sul luogo dell’incidente, poco prima dell’esplosione della cisterna: “Per caso ...

Incidente di Bologna - Conte in elicottero poi visita ai feriti : Bologna, askanews, - Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, martedì 7 agosto 2018 ha effettuato un sopralluogo in elicottero a Bologna, sul tratto dell'autostrada A14, nei pressi di Borgo ...

Incidente a Bologna - le telefonate di allarme alla polizia : «Sta scoppiando tutto» : Le segnalazioni arrivate alla Sala Operativa della Questura da parte di alcuni cittadini 7 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Incidente Bologna - poliziotto ferito : capito tutto da odore nell'aria : Incidente Bologna, poliziotto ferito: capito tutto da odore nell'aria Il militare, che era in zona per un pattugliamento, ha subito bloccato il traffico dopo il tamponamento sulla A14 e salvato molte vite prima dello scoppio. Ricoverato a Cesena ha ricevuto la visita del premier Conte. “Ho fatto solo il mio dovere, non sono un ...

Incidente Bologna - carabiniere ferito : "Ho avuto paura di morire" : Incidente Bologna, carabiniere ferito: "Ho avuto paura di morire" La testimonianza ai microfoni di Sky TG24 del maresciallo Arturo Guidoni, rimasto ferito nell'esplosione sul raccordo fra l'A1 e la A14 Parole chiave: ...

Incidente di Bologna - Toninelli : seguiamo da vicino sviluppi vicenda : "Esperti del mio ministero, unitamente a tre Sottosegretari di Stato, sono sul luogo dell'Incidente. La nostra presenza lì vuole essere un segno di vicinanza mio e di tutto il Ministero a fianco dei ...

Andrea Anzolin - chi è autista del tir morto nell'Incidente/ Ultime notizie Bologna : era a 15 metri dal cratere : Andrea Anzolin, chi è autista del tir morto nell'incidente di Bologna. Le Ultime notizie: il corpo senza vita è stato trovato a 15 metri dal cratere. (Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:23:00 GMT)

Bologna - la Procura : «Forse un colpo di sonno a causare l'Incidente». Identificato il corpo dell'autista : Potrebbe essere stato «un colpo di sonno dell'autista dell'autocisterna o un momento di distrazione» a provocare il rogo di Borgo Panigale, vicino Bolgona. «Ma...

Incidente Bologna : un morto e 145 feriti - quattro gravi ma non in pericolo di vita : E' di un morto e 145 feriti, tra cui quattro gravi ma non in pericolo di vita, il bilancio dell'esplosione e del violento incendio di ieri sul raccordo autostradale di Bologna, all'altezza di Borgo Panigale. I feriti gravi sono i pazienti ricoverati nei centri grandi ustionati a Parma e a Cesena. I numeri sono stati diffusi dall'Ausl di Bologna: la maggior parte delle persone che sono ricorse alle cure mediche sono ...