Incidente Bologna | ipotesi colpo di sonno o distrazione

Incidente a Bologna - Conte visita i feriti dell'esplosione : ipotesi di un colpo di sonno per l’autista : Il premier in visita ai feriti a Cesena e Bologna: sono 145 le persone rimaste coinvolte nell'Incidente. Riaperta una carreggiata sul raccordo tra l’A1 e l’A14. Toninelli: «Più tecnologia sui Tir». Ponte crollato, il procuratore esclude difetti di costruzione

Incidente a Bologna - M5S contro Pd : “Usare la strage per rilanciare la Tav è da sciacalli” : Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano attacca su Twitter il dem Anzaldi: "Le affermazioni di Anzaldi sull'Incidente di ieri a Bologna sono vergognose. Non si tratta di semplici strumentalizzazioni ma di fatti gravissimi". Il deputato Pd: "Ecco a cosa serve la Tav, a far viaggiare più merci su rotaia e ridurre il numero di camion in strada, a ridurre il rischio che una distrazione provochi una strage".Continua a leggere

Conte in visita ai feriti di Bologna : "Incidente terribile - ma possiamo ritenerci fortunati" : Giuseppe Conte esce dal Palazzo per un saluto ai feriti dell'esplosione di Bologna: "Sono venuto qui per accertare di persona le conseguenze sulle persone e sulle cose del terribile incidente di ieri. Rispetto alla dinamica che si è prospettata e che si è realizzata, possiamo ritenerci fortunati".Il premier, a margine della visita all'ospedale Maggiore, ha ringraziato "la macchina di soccorsi e il personale sanitario, che sono ...

Dopo l'Incidente di Bologna riaperti il raccordo di Casalecchio e il tratto di tangenziale dove è avvenuta l'esplosione : È stato riaperto alle 9.25 il raccordo di Casalecchio dove ieri, 6 agosto, è parzialmente crollato un ponte dell'autostrada in seguito allo scontro tra un'autocisterna che trasportava gpl e un tir. Il tamponamento ha causato una violenta esplosione, una persona è morta e decine sono state ferite.I tecnici di Autostrade per l'Italia, Dopo verifiche proseguite per tutta la notte, hanno confermato la transitabilità del ...

Incendio tangenziale Bologna - aperta un’inchiesta per disastro colposo. Identificato l’autista morto nell’Incidente : La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti per accertare la dinamica dell’incidente avvenuto sul raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, in cui una persona è morta e altre 100 sono rimaste ferite. La vittima è Andrea Anzolin, 42enne originario di Agugliaro, in provincia di Vicenza: era lui a guidare l’autocisterna con materiale infiammabile che è piombata addosso ...