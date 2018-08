Incidente Bologna | carabiniere ferito | ' Ho avuto paura di morire'

Incidente Bologna - poliziotto ferito : capito tutto da odore nell'aria - : Il militare, che era in zona per un pattugliamento, ha subito bloccato il traffico dopo il tamponamento sulla A14 e salvato molte vite prima dello scoppio. Ricoverato a Cesena ha ricevuto la visita ...

Incidente Bologna - poliziotto ferito : capito tutto da odore nell'aria : Incidente Bologna , poliziotto ferito : capito tutto da odore nell'aria Il militare, che era in zona per un pattugliamento, ha subito bloccato il traffico dopo il tamponamento sulla A14 e salvato molte vite prima dello scoppio. Ricoverato a Cesena ha ricevuto la visita del premier Conte. “Ho fatto solo il mio dovere, non sono un ...

Incidente Bologna : un morto e 145 feriti - quattro gravi ma non in pericolo di vita : E' di un morto e 145 feriti, tra cui quattro gravi ma non in pericolo di vita, il bilancio dell'esplosione e del violento incendio di ieri sul raccordo autostradale di Bologna, all'altezza di Borgo Panigale. I feriti gravi sono i pazienti ricoverati nei centri grandi ustionati a Parma e a Cesena. I numeri sono stati diffusi dall'Ausl di Bologna: la maggior parte delle persone che sono ricorse alle cure mediche sono ...