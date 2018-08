Incidente a Bologna | Conte visita i feriti dell’esplosione dell’autocisterna

Incidente di Bologna - il premier Giuseppe Conte in visita dai feriti : Il premier Conte si è recato questa mattina all'ospedale di Cesena per far visita alle persone ricoverate, rimaste coinvolte nell'Incidente di ieri. In mattinata è atteso all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trovano altri ustionati.Continua a leggere

I testimoni dell'Incidente a Bologna : "Uno scoppio violentissimo - sembrava un attentato" : "Abbiamo sentito uno scoppio violentissimo: ho pensato a un attentato. Poi con la deflagrazione il tetto di vetro del ristorante ha iniziato a crollare: le persone hanno iniziato a scappare", Marco Rosadini è uno dei testimoni dell'esplosione avvenuta dopo lo scontro tra un'autocisterna che trasportava gpl e un tir a Bologna. Ha raccontato a Il Resto del Carlino gli attimi di paura dopo il boato. Tante le persone che, come lui, hanno ...

Incidente di Bologna - i precedenti accaduti in Italia - : L'inferno di lunedì 6 agosto è stato anticipato da altri gravi episodi in cui hanno perso la vita diverse persone. Fuori dalla strada il disastro più grave è stato quello del 2009 a Viareggio dove a ...

BOLLETTINO TRAFFICO - BOLOGNA CHIUSO TRATTO Incidente/ Autostrade - raccordo Casalecchio-A14 : "Serviranno giorni" : BOLLETTINO TRAFFICO Autostrade. L'INCIDENTE a BOLOGNA con l'esplosione di un'autocisterna ha portata alla chiusura di alcuni tratti. Deviazioni su A14, A1 e Tangenziale(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 09:18:00 GMT)

Cosa sappiamo dell’Incidente a Bologna : Un'autocisterna è esplosa dopo un tamponamento in autostrada: una persona è morta e ci sono almeno 70 feriti The post Cosa sappiamo dell’incidente a Bologna appeared first on Il Post.

Incidente di Bologna - si discute su trasporto di materiali infiammabili : E' di un morto e poco meno di 70 feriti , fortunatamente nessuno in pericolo di vita, il bilancio finale del terribile Incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 6 agosto, sul raccordo ...

Incidente a Bologna - camion in fiamme : lo scontro - poi il botto. Il ponte crollato. «Persone ustionate - fiamme fino alle case» : Bologna, un’autocisterna che trasporta gpl tampona un Tir. Primo bilancio: una vittima e 68 feriti. Migliaia di auto in coda

BOLOGNA - Incidente ED ESPLOSIONE SU A14 : UN MORTO/ Ultime notizie Incidente - video : colpa di una distrazione? : Incendio a BOLOGNA ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, 3 morti e 70 feriti. Mancavano pochi minuti alle ore 14 di ieri quando un'autocisterna carica di materiale infiammabile ha centrato un tir fermo in colonna dando vita all'incidente in zona Borgo Panigale, a BOLOGNA, sul raccordo tra A1 e A14, nel quale è morta una persona e sono rimaste ferite ...

Incidente Bologna in autostrada - cosa è successo | : L'esplosione di un'autocisterna che trasportava gpl, innescata dall'impatto con un camion, in A14 a Bologna Borgo Panigale, con parziale crollo di un ponte ha scatenato un inferno di fuoco, la morte di una persona e il ferimento di altre 68, di cui 14 gravi--Un Tir, che trasportava nell'autocisterna materiale infiammabile, ha tamponato un camion che lo precedeva sul raccordo autostradale, all'altezza di Borgo Panigale. I due mezzi si sono ...

