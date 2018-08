Incendio vicino Bonn | 40 feriti

Incendio vicino Bonn - 10 edifici in fiamme - 40 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incendio Bologna - le testimonianze di chi era vicino all’esplosione : “C’era gente che scappava con le braccia ustionate” : Colonne di fumo nero alte decine di metri, un boato terrificante, poi una vampata di calore e fiamme come all’inferno. Le testimonianze di chi abita, vive, e lavora vicino al punto del raccordo autostradale di Bologna, dove attorno alle 14 un tir è saltato in aria dopo essere stato tamponato da un autocisterna provocando provvisoriamente un morto e decine di feriti, raccontano l’agghiacciante sorpresa, la paura, gli attimi di tragedia appena ...

Grecia - vasto Incendio vicino Atene : 50 morti e oltre 100 feriti | : Interessate diverse città a pochi chilometri dalla capitale, chiusa la principale autostrada che collega al Peloponneso. Dozzine di case distrutte, cittadini e turisti fuggono verso le spiagge per ...

Grecia - vasto Incendio vicino Atene : 20 morti e oltre 100 feriti - : Interessate diverse città a pochi chilometri dalla capitale, chiusa la principale autostrada che collega al Peloponneso. Dozzine di case distrutte, cittadini e turisti fuggono verso le spiagge per ...

California - il caldo e il fumo ostacolano il contenimento dell’Incendio vicino allo Yosemite National Park : 50 km² inceneriti e scarsa qualità dell’aria [GALLERY] : 1/20 ...

Incendio in un appartamento Un vicino di casa in ospedale : L'intervento dei pompieri Paura ieri sera in via Mazzini a Ponte Lambro, in un condominio di fronte all'entrata della palestra New Millenium: qui intorno alle 19.15 è scoppiato un Incendio all'interno ...

Enorme Incendio devasta un’area vicino a Manchester : evacuati i residenti : Enorme incendio devasta un’area vicino a Manchester: evacuati i residenti Le fiamme si sono propagate per almeno sei chilometri. Continua a leggere L'articolo Enorme incendio devasta un’area vicino a Manchester: evacuati i residenti proviene da NewsGo.