Incendio vicino Bonn | 10 edifici in fiamme | 40 feriti

Incendio in un appartamento Un vicino di casa in ospedale : L'intervento dei pompieri Paura ieri sera in via Mazzini a Ponte Lambro, in un condominio di fronte all'entrata della palestra New Millenium: qui intorno alle 19.15 è scoppiato un Incendio all'interno ...

Roma - Incendio in centro vicino alla casa di Fico : una donna ustionata - tre intossicati. Le prime immagini : Stamattina un incendio è scoppiato in una palazzina in centro a Roma, vicino a piazza Navona. Una donna è stata portata in ospedale in codice rosso, tre persone sono rimaste intossicate mentre altre nove sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. In strada anche il presidente della Camera, Roberto Fico, che abita vicino all’abitazione che ha preso fuoco. Tra le cause dell’incidente al vaglio ...