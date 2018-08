Incendio tangenziale Bologna | Borgo Panigale come un campo di battaglia | “Una vampata

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 agosto 2018) Il cielo è ancora velato di grigio, spazzato di continuo dal rumore degli elicotteri che continuano a gettare l’acqua del fiume Reno sulle fiamme. Per strada, pezzi di gomma carbonizzati. Sui muri dei palazzi, a una manciata di metri dal cavalcavia, non c’è un vetro intatto, cosìsono quasi tutte frantumate le vetrine dei pochi negozi ancora aperti in paese. Chi aveva le tapparelle abbassate, necessaria difesa dal caldo di agosto, ora se le ritrova accartocciate, in un modo che fa immaginare l’intensità dell’esplosione, capace di devastare un intero isolato e farsi udire in mezza provincia bolognese. Quella che si ha camminando per le vie di, un paio d’ore dopo l’dell’autocisterna che ha causato il crollo del viadotto sulla, uccidendo almeno una persona, è l’immagine di undi. Le porte al piano terra sono aperte e ...