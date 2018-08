Incendio tangenziale Bologna | aperta un’inchiesta per disastro colposo Identificato

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 agosto 2018) La procura diha apertopera carico di ignoti per accertare la dinamica dell’incidente avvenuto sul raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, in cui una persona è morta e altre 100 sono rimaste ferite. La vittima è Andrea Anzolin, 42enne originario di Agugliaro, in provincia di Vicenza: era lui a guidare l’autocisterna con materiale infiammabile che è piombata addosso a un tir ed è poi esplosa. Anzolin era un’autista esperto e lavorava per un’impresa vicentina di commercio e distribuzione di carburante. Da molti anni guidava mezzi con materiale infiammabile, come il Gpl che stava trasportando lunedì quando, forse per un malore o forse per distrazione, non si è accorto dei tir in coda davanti a lui e non ha frenato in tempo, centrando in pieno il camion davanti a lui. In un orrendo effetto domino, ...