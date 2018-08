Incendio California | più grande di sempre

California in fiamme - è il più vasto Incendio della sua storia | : Alte temperature, condizioni di siccità e forti venti hanno alimentato i roghi, che hanno già inghiottito un'area pari a 114.850 ettari di terreno. Trump attacca: colpa anche delle pessime leggi ...

California devastata dal più vasto Incendio della sua storia | : Alte temperature, condizioni di siccità e forti venti hanno alimentato i roghi, che hanno già inghiottito un'area pari a 114.850 ettari di terreno. Trump attacca: colpa anche delle pessime leggi ...

California devastata dal più vasto Incendio della sua storia - : Alte temperature, condizioni di siccità e forti venti hanno alimentato i roghi, che hanno già inghiottito un'area pari a 114.850 ettari di terreno. Trump attacca: colpa anche delle pessime leggi ...

California - in corso il più grande Incendio della storia dello stato Usa : due morti : È ancora allarme incendi nello stato della California. Due fronti di fuoco si sono uniti diventando quello che le autorità definiscono il rogo più grande nella storia dello stato americano. “Siamo alla mercé del vento”, ha riconosciuto il capitano Thanh Nguyen, portavoce di CalFire – l’agenzia antincendio americana – nella contea di Lake. L’incendio – ribattezzato Mendocino Complex – è sotto controllo ...

California brucia - è maggiore Incendio storia Stato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incendio California - vittime salgono a 7 : 8.40 E' salito a 7 vittime il bilancio dell'Incendio che da 2 settimane sta devavastando lo Stato della California. Il cosiddetto "Carr Fire", il sesto rogo più grande della storia dello Stato Usa, continua a crescere nonostante i 4.200 pompieri all'opera per fermarlo. L'ultima vittima è un tecnico della linea elettrica morto mentre lavorava. In fumo 62.534 ettari di terreno.Le fiamme hanno distrutto 1.600 edifici, tra cui 1.000 abitazioni.

Incendio nel nord della California : un morto e 3 pompieri feriti : Fuori controllo un vasto Incendio nella California settentrionale: lo riferisce Ap, secondo cui un soccorritore alla guida di un bulldozer è morto e 3 pompieri sono rimasti feriti. Le fiamme minacciano le aree densamente popolate nella contea di Shasta: le autorità sono state costrette ad ordinare l’evacuazione di oltre 2.200 abitanti di Redding. Il governatore della California Jerry Brown ha dichiarato lo stato d’emergenza in tutta ...

Yosemite - parco nazionale minacciato da un Incendio : morto un pompiere/ California - 12mila acri distrutti : Yosemite, parco nazionale minacciato da un incendio: morto un pompiere. Ultime notizie, California: 12mila acri di boscaglia andati distrutti, vigili del fuoco in azione(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:09:00 GMT)

California - il caldo e il fumo ostacolano il contenimento dell’Incendio vicino allo Yosemite National Park : 50 km² inceneriti e scarsa qualità dell’aria [GALLERY] : 1/20 ...

California : Incendio minaccia parco di Yosemite - morto un pompiere : California: incendio minaccia parco di Yosemite, morto un pompiere California: incendio minaccia parco di Yosemite, morto un pompiere Continua a leggere L'articolo California: incendio minaccia parco di Yosemite, morto un pompiere proviene da NewsGo.

California : vasto Incendio minaccia il Parco Nazionale di Yosemite - ordinate evacuazioni : vasto incendio nel nord della California: le fiamme minacciano il Parco Nazionale di Yosemite. Sono già stati ridotti in cenere oltre 50 km quadrati di territorio e almeno una persona (un vigile del fuoco) ha perso la vita. Sul posto almeno 1.500 i pompieri: il rogo è alimentato da migliaia di piante morte per la siccità nei due anni precedenti (27 milioni di piante sono morte nel 2017 e 62 milioni l’anno prima). Le autorità hanno disposto ...

California : Incendio minaccia parco di Yosemite - morto un pompiere : Un pompiere è morto e circa 12mila acri di boscaglia sono stati distrutti in un vasto incendio nella California settentrionale. Le fiamme stanno ora minacciando il parco nazionale di Yosemite. Ordine ...

Usa : California - Incendio vasto tre volte San Francisco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - maxi Incendio in California : sfollate 300 persone : Usa, maxi incendio in California: sfollate 300 persone Usa, maxi incendio in California: sfollate 300 persone Continua a leggere L'articolo Usa, maxi incendio in California: sfollate 300 persone proviene da NewsGo.