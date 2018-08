Incendio Bologna | riaperta una carreggiata della A14

Identificata l'unica vittima dell'Incendio di Bologna : Andrea Anzolin - 42 anni - della provincia di Vicenza : Identificata l'unica vittima dell'incendio, seguito all'incidente stradale che ieri pomeriggio ha provocato il crollo di un ponte dell'autostrada A14 a Borgo Panigale. Si tratta di Andrea Anzolin, 42 anni, vicentino che lavorava per un'impresa di commercio e distribuzione di carburante della provincia di Vicenza. Era un autista esperto, che da molti anni guidava mezzi che trasportano materiale infiammabile.Non ci sono altre persone coinvolte ...

Incendio tangenziale Bologna - Borgo Panigale come un campo di battaglia : “Una vampata - poi colpi che sembravano spari” : Il cielo è ancora velato di grigio, spazzato di continuo dal rumore degli elicotteri che continuano a gettare l’acqua del fiume Reno sulle fiamme. Per strada, pezzi di gomma carbonizzati. Sui muri dei palazzi, a una manciata di metri dal cavalcavia, non c’è un vetro intatto, così come sono quasi tutte frantumate le vetrine dei pochi negozi ancora aperti in paese. Chi aveva le tapparelle abbassate, necessaria difesa dal caldo di ...

Incendio Bologna - tra i feriti gravi un poliziotto : in corso la verifica di agibilità delle case : Drammatico incidente oggi sulla A14, nel bolognese. Tra i feriti, tre hanno riportato ustioni molto serie e sono stati trasferiti in centri specializzati a Cesena e a Parma. Uno di questi è un poliziotto, un agente 33 anni del commissariato Santa Viola, portato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. Altri due agenti della Polizia Stradale hanno riportato ustioni piu’ lievi. Fra i feriti anche 11 carabinieri. Sono in corso verifiche da ...

Incendio tangenziale Bologna - gli interventi dei vigili del fuoco : “Verifichiamo la presenza di persone coinvolte” : A distanza di circa sette ore dall’incidente che all’altezza di Borgo Panigale, a Bologna, ha provocato almeno una vittima e oltre 80 feriti, sono ancora in corso le verifiche dei vigili del fuoco sui danni agli edifici circostanti all’esplosione della autocisterna. Sul proprio profilo Twitter i vigili del fuoco scrivono:”Squadre Usar (Urban search and rescue, ndr) e cinofili vigili del fuoco procedono alla verifica della ...

Incendio Bologna - le testimonianze di chi era vicino all’esplosione : “C’era gente che scappava con le braccia ustionate” : Colonne di fumo nero alte decine di metri, un boato terrificante, poi una vampata di calore e fiamme come all’inferno. Le testimonianze di chi abita, vive, e lavora vicino al punto del raccordo autostradale di Bologna, dove attorno alle 14 un tir è saltato in aria dopo essere stato tamponato da un autocisterna provocando provvisoriamente un morto e decine di feriti, raccontano l’agghiacciante sorpresa, la paura, gli attimi di tragedia appena ...

Incendio Bologna : tratti di autostrade chiusi e vie alternative : Per l’Incendio e l’esplosione avvenuta in A14 a Bologna Borgo Panigale, con parziale crollo di un ponte, è stato chiuso il Raccordo Autostradale di Bologna Casalecchio in entrambe le direzioni, tra lo svincolo di Bologna Casalecchio e la A14. Chiuso anche un tratto di A14 tra Bologna Casalecchio e il bivio per il Raccordo Bologna Casalecchio/A14, in entrambe le direzioni. E sono chiusi anche i tratti della Tangenziale tra ...

Bologna - Incendio a Borgo Panigale dopo incidente in tangenziale : almeno due morti e decine di feriti - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Inferno a Borgo Panigale, Bologna, dove a seguito di un incidenteavvenuto sull'A14 un'enorme esplosione ha causato il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora...

Incendio tangenziale Bologna - autocisterna esplode dopo tamponamento : 2 morti e oltre 50 feriti. Crolla un ponte : Un boato, una serie di scoppi e quindi l’Incendio che divampa sul raccordo autostradale che collega l’A1 e l’A14. Intorno alle 13.40 un’autocisterna che trasportava gpl si è scontrata con alcune auto all’altezza di Bologna Borgo Panigale: le fiamme hanno coinvolto anche i veicoli di alcune concessionarie presenti nelle vicinanze che sono a loro volta esplose. Il ponte sulla via Emilia è parzialmente ...

