Incendio Bologna | così regole per trasporto merci pericolose

Incendio tangenziale Bologna - la telefonata concitata alla sala operativa della polizia : “C’è stato un incidente enorme - un’autocisterna è in fiamme” : La polizia ha diffuso un primo audio delll’incidente che si è verificato ieri a Bologna, dove sul raccordo della A14, all’altezza di Borgo Panigale, un tamponamento ha causato un Incendio che ha provocato un morto e un centinaio di feriti. La conversazione è tra la sala operativa della questura di Bologna e il poliziotto Riccardo Muci, fra i primi a intervenire sul luogo dell’incidente, poco prima dell’esplosione della cisterna: “Per caso ...

Incendio tangenziale Bologna - ecco cosa resta il giorno dopo l’esplosione : concessionaria distrutta e auto bruciate : All’indomani del devastante incidente stradale, riaperte a Borgo Panigale una carreggiata A14 con doppio senso di marcia e la direzione Sud della tangenziale. “Una prima risposta, importante anche se parziale”, per fluidificare il traffico, spiega il ministro dei Trasporti Toninelli. In mattinata il premier ha fatto visita ai feriti del disastro, mentre è stata identificata l’unica vittima dell’autocisterna, un ...

BOLOGNA - Incendio ED ESPLOSIONE A14/ Ultime notizie incidente video : autista tir morto per colpo di sonno? : INCENDIO a BOLOGNA ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, un morto e 68 feriti(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Incendio tangenziale Bologna - il racconto di un testimone : “L’esplosione ci ha scaraventati per terra. Fiamme ovunque” : “Eravamo in pausa pranzo, tranquilli e rilassati prima del ritorno in officina, e a un certo punto abbiamo visto un gran fumo nero venire da fuori. Ci siamo affacciati sul portone che guarda il piazzale, proprio sotto la tangenziale, per cercare di capire cosa fosse successo. Prima ci sono stati una serie di scoppi, perché il calore stava fondendo i copertoni delle ruote, poi dopo qualche minuto quel botto impressionante che ci ha sbalzati. ...

Incendio Bologna : Conte - vigilare su standard sicurezza : Il premier: vista la dinamica 'poteva andare peggio' - "Quel che bisogna fare sempre è vigilare sugli standard di sicurezza: vale per il trasporto su strada, ferroviario, a tutti i i livelli", dice ...

Incendio tangenziale Bologna - aperta un’inchiesta per disastro colposo e omicidio : “Forse un colpo di sonno” : Potrebbe essere stato “forse un momento di distrazione o un colpo di sonno” a causare il terribile incidente sul raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, in cui una persona è morta e altre 100 sono rimaste ferite. A dirlo è il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, titolare dell’inchiesta per disastro colposo, omicidio e lesioni colpose stradali plurime a carico di ignoti aperta dalla procura ...

Incendio Bologna : Conte - più sicurezza : ANSA, - Bologna, 7 AGO - "Quel che bisogna fare sempre è vigilare sugli standard di sicurezza: vale per il trasporto su strada, ferroviario, a tutti i i livelli". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ...

Incendio sulla A14 a Bologna - il Premier Conte : “Vista la dinamica possiamo ritenerci fortunati” : “Rispetto alla dinamica che si e’ prospettata e realizzata, quelle che potevano essere le conseguenze, possiamo ritenerci fortunati: e’ stato un terribile incidente, ma i feriti sono tutti in via di guarigione. Voglio ringraziare la macchina dei soccorsi che e’ stata fantastica. La mia presenza e’ un modo per essere vicino alle persone e ai familiari che hanno subito conseguenze”. Lo ha detto il Premier ...

Incendio tangenziale Bologna - Conte visita i feriti : “Capire ciò che è successo per prevenire altre tragedie” : “Sono venuto qui per accertare personalmente le conseguenze sulle persone, le cose e i luoghi e posso dire che, rispetto a quelle che potevano essere, possiamo ritenerci fortunati. E’ una tragedia senza dubbio, ma i feriti sono in via di guarigione, la situazione è sotto controllo. Ringrazio la macchina dei soccorsi che è stata fantastica, e il personale sanitario”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, all’uscita ...

Bologna - Incendio ed esplosione A14 : vittima identificata/ Ultime notizie incidente video : Conte visita feriti : incendio a Bologna ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, un morto e 68 feriti(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 10:49:00 GMT)

Incendio tangenziale Bologna - aperta un’inchiesta per disastro colposo. Identificato l’autista morto nell’incidente : La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti per accertare la dinamica dell’incidente avvenuto sul raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, in cui una persona è morta e altre 100 sono rimaste ferite. La vittima è Andrea Anzolin, 42enne originario di Agugliaro, in provincia di Vicenza: era lui a guidare l’autocisterna con materiale infiammabile che è piombata addosso ...

Incendio a Bologna - cosa sappiamo : L’incidente che si è verificato lunedì 6 agosto alle 14:00 circa all’altezza di Borgo Panigale (Bologna) è costato la vita a due persone e ha causato almeno 100 feriti. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere l’Incendio che è divampato dopo lo scontro tra un’autocisterna che trasportava Gpl e alcune autovetture. Una volta spente le fiamme è stato necessario raffreddare l’area e continuare la ricerca e la localizzazione di altre ...

Identificata l'unica vittima dell'Incendio di Bologna : Andrea Anzolin - 42 anni - della provincia di Vicenza : Identificata l'unica vittima dell'incendio, seguito all'incidente stradale che ieri pomeriggio ha provocato il crollo di un ponte dell'autostrada A14 a Borgo Panigale. Si tratta di Andrea Anzolin, 42 anni, vicentino che lavorava per un'impresa di commercio e distribuzione di carburante della provincia di Vicenza. Era un autista esperto, che da molti anni guidava mezzi che trasportano materiale infiammabile.Non ci sono altre persone coinvolte ...

Incendio Bologna : riaperta una carreggiata della A14 : “Sono riaperte a Borgo Panigale una carreggiata della A14 con doppio senso di marcia e la direzione Sud della tangenziale. Dopo la tragedia, è una prima risposta, importante anche se parziale, per rendere più fluido traffico. Ora tutta la verità sul gravissimo incidente”. Lo scrive su Twitter il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli. L'articolo Incendio Bologna: riaperta una carreggiata della A14 sembra ...